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台中慣竊猛偷車、倒車撞警察 2周遭開33槍...今終收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中柯姓慣竊長期在台中、南投偷東西，6月底駕駛1輛贓車被警方攔截圍捕時就衝撞遭連開9槍制伏，他交保獲釋沒幾天，7月初又在台中偷車被鎖定，柯眼見遭警方逼近死巷，竟囂張衝撞警車，警方再對他開24槍逮人，柯前後一共累積遭開33槍，台中地院認為他有反覆實施之虞，裁定收押。

南投信義分局調查，柯男（41歲）6月26日在台中北屯偷了1輛白色賓士車，一路打算開回南投埔里老家後，因途中沒油分別在埔里加油站、中潭加油站加霸王油。

警方隔天27日發現遭竊車輛出沒南投信義鄉出沒，追捕過程柯四處逃竄，在信義、集集來回進出，於玉山路、明德街口衝撞警方設置的攔截點，險些撞上警員又波及路旁機車，警方連開9槍射擊輪胎、引擎仍逃逸，最終在明德村砂石便道被夾擊落網。

未料柯男仍不知悔改，落網獲釋後繼續偷車，台中豐原分局7月8日深夜11點多獲報，在神岡區中山路發現柯男駕駛的贓車，警方一路追到沙鹿區清泉路死巷，柯建無路可逃竟然衝撞警方。

現場一共造成4名警員遭撞受傷，巡邏車也被撞損，2名警員也各開12槍，一共累積24槍，柯最終才配合就逮，警方依殺人未遂、妨害公務及竊盜罪嫌將他送辦。台中地院今依竊盜等罪嫌裁定柯男收押。

南投警方緝捕柯男時，柯一路亂竄逃逸，警方也對車輪引擎開了9槍。圖／報系資料照
南投警方緝捕柯男時，柯一路亂竄逃逸，警方也對車輪引擎開了9槍。圖／報系資料照
豐原警方圍捕柯男時，遭柯連續衝撞釀4名警員受傷，警方也朝車輛開24槍。圖／報系資料照
豐原警方圍捕柯男時，遭柯連續衝撞釀4名警員受傷，警方也朝車輛開24槍。圖／報系資料照
南投警方緝捕柯男時，柯一路亂竄逃逸，警方也對車輪引擎開了9槍。圖／報系資料照
南投警方緝捕柯男時，柯一路亂竄逃逸，警方也對車輪引擎開了9槍。圖／報系資料照

加油站 南投 贓車

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