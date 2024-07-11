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威震吳明達槍擊案追真相 北市連10天淨城掃黑

中央社／ 台北11日電

針對威震集團吳姓董事長和友人昨天遭槍擊受傷案，北市警方今天表示，正積極追查犯案動機和可能共犯，且全北市自即日起實施連10天淨城掃黑行動，強力掃蕩黑幫。

台北市大同區1間三溫暖昨天傍晚發生槍擊案，造成南興街吳姓角頭（威震集團董事長）和1名友人受傷，自行就醫後，仍在治療中；槍手33歲彭姓男子犯案後至台北市警察局大同分局寧夏派出所投案。

大同分局今天舉行記者會說明相關案情，副分局長林聖章表示，案發後經調閱監視器畫面追查發現，彭男是在犯案前1小時開妻子座車至現場埋伏，見被害人下樓現身後便上前開槍射擊，隨即逃逸。

彭男駕車逃逸至大同區寧夏路一帶停放後，致電其妻通知友人協助駛離車輛，隨後再自行徒步攜槍到派出所投案。

據了解，無幫派背景的彭男有妨害自由和傷害前科，辯稱是因開設咖啡館遭吳男索取保護費而心生不滿，所以才持已故友人託放槍支犯案。

警方目前仍在積極查證其動機和背景，目前彭男妻子和協助駛車男友人列為證人，協助釐清案情。

市警局刑事警察隊大隊長盧俊宏也表示，案件發生後，局長李西河立即指示市刑大和大同分局共組專案小組偵辦，並啟動數位戰情中心和北市鷹眼小組追查相關案情，雖然彭男已攜槍投案，但針對幕後動機和可能共犯仍積極全力追查。

盧俊宏指出，自即日起北市將實施連10天淨城掃黑行動，針對黑幫組織及其賴以維生據點和治安顧慮場所，全力臨檢掃蕩，以壓制其囂張氣焰。

吳明達等人昨天在天龍三溫暖外遭彭姓男子伏擊開槍。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
吳明達等人昨天在天龍三溫暖外遭彭姓男子伏擊開槍。聯合報系資料照／記者李隆揆攝影

北市 槍擊 警察

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