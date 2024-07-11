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影／台中男販毒標榜「無印良品」打悲情牌藏毒失敗全扣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在網路販毒，帳號標榜「無印良品」，警方去年9月間網路巡邏發現後，展開蒐證，歷經半個月的偵搜後，在去年9月中旬確認陳位置後抓人，陳被壓制在地時，被查到一包K他命，當時陳打悲情牌，向警方拜託「原諒我、混口飯吃」，企圖掩飾車內仍有毒品，警方不買帳，又在車內查獲毒咖啡、哈密瓜錠等毒品，陳獲10萬元交保，檢方近日依毒品罪嫌起訴。

第五警分局在去年9月間在網路巡邏時，發現一個微信帳號以「無印良品」為名販售毒品，標榜「可混搭」，警方展開長達半個月的蒐證後，在確認涉案陳男（35歲）身分、活動範圍後，立即圍捕，成功將其壓制上銬逮捕。陳男被壓制在地時，急著找律師，甚至在被警方發現一包K他命時，利用悲情牌想掩飾車內還有其他毒品，直說「沒有東西了，只是混口飯吃」等語。

不過警方不買帳，持續在車內仔細搜索，又在車內查扣到毒咖啡13包、哈密瓜錠18顆等毒品，市價初估約2萬多元，當場讓陳男啞口無言，全案警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方訊問後命以10萬元交保，近日偵結以毒品罪嫌起訴。

第五警分局表示，為貫徹警政署「青春專案」、「社區警政再出發」工作，將針對轄內毒品情資及販毒熱點，主動清查並加強蒐證，瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦，根絕不法活動。同時，也呼籲青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品，以免造成身體危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓男子涉嫌在網路販毒，去年9月間落網，被警方查扣市價約2萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌在網路販毒，去年9月間落網，被警方查扣市價約2萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌在網路販毒，去年9月間落網，被警方查扣市價約2萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌在網路販毒，去年9月間落網，被警方查扣市價約2萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌在網路販毒，去年9月間落網，被警方查扣市價約2萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
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毒品 販毒

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