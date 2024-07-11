快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「威震」吳明達遭槍擊 他去年自認遭暗殺圍毆逼吃屎

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

威震集團代表人吳明達昨在台北市大同區天龍三溫暖外遭槍擊，手腳中彈，司機囊男小腿中彈，自行就醫後無生命危險，槍手彭男犯後帶槍自首，稱「不滿遭收保護費」開槍報復，警仍不排除全案是江湖恩怨引起。

警方調查，33歲彭男昨午在天龍三溫暖外徘徊，待吳明達及友人等現身，沿騎樓從後方連開5槍，打傷吳明達及其司機囊男，2人中彈後由友人駕車送醫，無生命危險，彭男犯後駕車逃逸。

彭男昨午5時13分向大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍、11顆子彈，自稱在大同區長安西路經營咖啡廳，不滿曾遭吳明達索討保護費，遂開槍洩憤；但彭男曾涉多起刑案，事前掌握吳明達行蹤，且不願交代槍彈來源，警方不排除全案與「江湖」恩怨相關。

警方清查發現，彭男言詞反覆，初步供稱犯後搭乘計程車自首，又稱作案期間駕駛妻子汽車移動，犯後致電請妻子將車輛開走，相關監視器畫面卻顯示，彭男犯後是請友人蔡姓男子前來開車；蔡男經通知到案，否認涉案。

警方表示，全案預計今午詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌將彭男移送士林地檢署偵辦。

據悉，吳明達有角頭背景，年輕時因槍殺北聯幫幫主唐重生入獄，出獄後成立「威震集團」投入建築開發事業及愛心公益活動，今年仍糾紛不斷，曾捲入買凶殺人案遭台北地院依預備殺人等罪嫌判刑。

去年綽號「阿足」的陳姓應召業者在萬華區鑽石大樓中，認定李姓男子及一名少年「是威震派來的」，率眾毆打2人、逼吃穢物等，遭反抗受傷，後續也遭查辦；此次吳明達遭槍擊，也傳出他近期與天道盟大哥有糾紛等，對此，警方表示不排除相關可能。

吳明達昨在天龍三溫暖外遭槍擊。記者李隆揆／攝影
吳明達昨在天龍三溫暖外遭槍擊。記者李隆揆／攝影

槍擊 殺人 自首

延伸閱讀

威震董座吳明達中槍…質疑投案人供詞漏洞百出 幕後有藏鏡人

「威震」吳明達手腳中彈轉榮總治療 稱不認識槍手、未與人結怨

全國掃黑卻爆槍擊！公權力受挑戰 檢警撂話：絕不輕縱

近期「這2事」發生眉角...威震吳明達遭槍擊 檢警追查中

相關新聞

「威震」吳明達遭槍擊 他去年自認遭暗殺圍毆逼吃屎

威震集團代表人吳明達昨在台北市大同區天龍三溫暖外遭槍擊，手腳中彈，司機囊男小腿中彈，自行就醫後無生命危險，槍手彭男犯後帶...

盜墓取遺骨無惡不作！靈骨塔業者聯手天道盟小弟恐嚇家屬 主嫌押了

靈骨塔業者郭國輝涉在他的私人土地蓋停車場，竟砸毀墓碑、發掘墳墓、盜取遺骨，破壞他人祖墳，甚至和黑幫天道盟小弟聯手，恐嚇家...

影／台中男販毒標榜「無印良品」打悲情牌藏毒失敗全扣

台中市陳姓男子在網路販毒，帳號標榜「無印良品」，警方去年9月間網路巡邏發現後，展開蒐證，歷經半個月的偵搜後，在去年9月中...

威震董座吳明達中槍…質疑投案人供詞漏洞百出 幕後有藏鏡人

威震集團代表人吳明達和司機等人昨天下午在台北市大同區天龍三溫暖外，遭彭姓男子伏擊開槍，手腳中彈，送醫後無生命危險，彭男犯...

三重命案 劉女臉書曝「去愛一個滿眼都是你的人」 卻遭丈夫殺害

新北市三重區廖姓男子昨天狠心殺死妻與幼子，再結束自己性命。死者劉姓女子案發前1天才在臉書貼文說：「我最近忙到快忘記呼吸了...

賴士葆道歉怪A柱 法律學者批藉口：別講錯誤觀念五四三好嗎

立委賴士葆前晚駕車撞傷兩名行人，他昨天在立法院鞠躬道歉，表示肇事原因包括當時天色昏暗、A柱死角，並提及2名行人在聊天、可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。