「威震」吳明達遭槍擊 他去年自認遭暗殺圍毆逼吃屎

威震集團代表人吳明達昨在台北市大同區天龍三溫暖外遭槍擊，手腳中彈，司機囊男小腿中彈，自行就醫後無生命危險，槍手彭男犯後帶槍自首，稱「不滿遭收保護費」開槍報復，警仍不排除全案是江湖恩怨引起。

警方調查，33歲彭男昨午在天龍三溫暖外徘徊，待吳明達及友人等現身，沿騎樓從後方連開5槍，打傷吳明達及其司機囊男，2人中彈後由友人駕車送醫，無生命危險，彭男犯後駕車逃逸。

彭男昨午5時13分向大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍、11顆子彈，自稱在大同區長安西路經營咖啡廳，不滿曾遭吳明達索討保護費，遂開槍洩憤；但彭男曾涉多起刑案，事前掌握吳明達行蹤，且不願交代槍彈來源，警方不排除全案與「江湖」恩怨相關。

警方清查發現，彭男言詞反覆，初步供稱犯後搭乘計程車自首，又稱作案期間駕駛妻子汽車移動，犯後致電請妻子將車輛開走，相關監視器畫面卻顯示，彭男犯後是請友人蔡姓男子前來開車；蔡男經通知到案，否認涉案。

警方表示，全案預計今午詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌將彭男移送士林地檢署偵辦。

據悉，吳明達有角頭背景，年輕時因槍殺北聯幫幫主唐重生入獄，出獄後成立「威震集團」投入建築開發事業及愛心公益活動，今年仍糾紛不斷，曾捲入買凶殺人案遭台北地院依預備殺人等罪嫌判刑。

去年綽號「阿足」的陳姓應召業者在萬華區鑽石大樓中，認定李姓男子及一名少年「是威震派來的」，率眾毆打2人、逼吃穢物等，遭反抗受傷，後續也遭查辦；此次吳明達遭槍擊，也傳出他近期與天道盟大哥有糾紛等，對此，警方表示不排除相關可能。