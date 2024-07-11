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盜墓取遺骨無惡不作！靈骨塔業者聯手天道盟小弟恐嚇家屬 主嫌押了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

靈骨塔業者郭國輝涉在他的私人土地蓋停車場，竟砸毀墓碑、發掘墳墓、盜取遺骨，破壞他人祖墳，甚至和黑幫天道盟小弟聯手，恐嚇家屬賣土地。士林地檢署指揮北市刑警大隊掃黑，陸續拘提郭等5人到案，昨晚訊後，郭聲押禁見獲准，黑幫小弟張男則3萬元交保。

全國執行掃黑專案，士林地檢署檢察官指揮台北市刑大，偵辦一起「砸毀墓碑、發掘墳墓而盜取遺骨」，用以恐嚇民眾的重大案件，表示黑幫犯嫌犯行惡劣至極，可謂天地難容，本月9日起，依恐嚇得利未遂、發掘墳墓而盜取遺骨，及毀損等罪嫌，搜索新北市八里區、五股區等6個處所，拘提不法集團分子共5名被告到案。

據悉，郭姓男子為靈骨塔業者，張男則為遭開槍死亡的天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章的小弟。

士林地檢署指出，郭姓男子、張姓男子犯嫌重大，有逃亡與滅證之虞，昨晚向法院聲押，其中郭羈押禁見獲准，張3萬元交保；其餘黃姓被告檢方諭令1萬元交保，馬姓、張姓被告則限制住居。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

恐嚇 靈骨塔 黑道

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