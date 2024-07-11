威震董座吳明達中槍…質疑投案人供詞漏洞百出 幕後有藏鏡人

威震集團代表人吳明達和司機等人昨天下午在台北市大同區天龍三溫暖外，遭彭姓男子伏擊開槍，手腳中彈，送醫後無生命危險，彭男犯後帶槍自首，稱不滿遭吳索討保護費，對此吳明達初步稱不認識槍手，近期未與人結怨，警方持續釐清案情。中華民國威震愛心發展協會也於今天凌晨在臉書貼文說明槍擊案發生經過，質疑供詞漏洞百出，認為幕後有指使者。

警方調查，33歲彭男昨天下午5時許在大同區重慶北路天龍三溫暖外徘徊，見吳明達及司機等人現身，沿騎樓從後方靠近掏槍連開數槍，子彈打中吳明達及其囊姓司機，隨後由友人駕車載送至台北馬偕醫院治療，無生命危險，晚間2名傷者轉往台北榮總治療休養。

彭男犯後駕駛汽車逃跑，途中致電妻子協助將汽車駛離，隨後帶槍到轄區大同分局局下寧夏路派出所自首，交出1把手槍、11顆子彈，自稱在大同區長安西路上經營咖啡店，不滿遭吳明達索討保護費，憤而開槍報復，警方仍不排除確切案情與「江湖」恩怨有關，仍在調查中。

威震愛心發展協會今天凌晨在臉書上PO文表示，「吳明達理事長今日與協會幹部在辦公室，商討南港育幼院捐贈物資事宜，會議結束後下樓離開，即遭到不明人士從後方開槍伏擊，吳理事長與隨行友人皆負傷，目前人在醫院手術中，當時，吳理事長不顧自己身中兩槍，強忍傷勢鎮定指揮現場，安排受傷的人送醫急救，到醫院後還先請醫師診治友人，令人欽佩。

吳理事長成立協會後，慷慨解囊，積極行善，參與無數公益活動，不該遭此橫禍，被宵小偷襲。雖然伏擊的人已經投案，但他的口供漏洞百出，表示因為開咖啡店被收保護費，憤而持槍行兇，不過他所持槍械為制式手槍，一般咖啡店老闆豈會有門路可以取得制式武器，說詞明顯有問題，有諸多細節尚待釐清，幕後指使者仍在調查中。」