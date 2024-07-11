殺妻小再尋短 夫妻失業靠父母金援

新北市三重區發生家庭悲劇，1名男子疑似殺害妻子之後，帶著稚子外出尋短，一家三口都已往生。記者林昭彰／翻攝 新北市三重區廖姓男子前天狠心殺死妻兒，再結束自己性命，檢警昨天相驗三人遺體後，劉姓女子擇日解剖。由於夫妻倆沒有工作、傳出曾為了孩子吵架，被懷疑經濟因素和育兒問題引發殺機，但雙方父母都說兩人感情很好、不缺錢，行凶動機成謎。

四十二歲廖男前天連刺劉姓妻子七刀奪命，隨後開車帶六個月大兒子上陽明山，警方獲報後找到車時，廖姓父子均已斷氣，廖男疑先悶死兒子，再拿塑膠束帶自行勒頸。

新北地檢署昨昨相驗劉女遺體後，將擇日解剖釐清死因。士林地檢署昨相驗廖姓父子，二人頸項都有勒痕，初判都是窒息致死，自戕手法還需調查。

兩人去年三月結婚後，劉女因懷孕害喜辭職，廖男去年十一月也離職，夫妻倆沒工作及收入，開銷都靠雙方父母金援。今年一月生下兒子，外界推測廖男疑為經濟壓力和育兒問題萌殺機，但劉女母親否認，直說女兒、女婿感情很好，不會吵架，且雙方家長條件都很好、會資助，沒有經濟壓力。

有鄰居說，案發前常看到夫妻倆推娃娃車散步，完全看不出異樣。廖男親友則透露，廖曾有一段十幾年的婚姻，還有個十一歲的女兒，因與前妻個性不合離婚收場，去年三月再婚，感情很好，不吵架也不缺錢，實在猜不透行凶動機。

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