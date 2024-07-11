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威震董座 三溫暖前遭槍擊

聯合報／ 記者李隆揆張宏業／台北報導

威震集團董事長吳明達昨在台北市天龍三溫暖外遭槍擊，經送醫無生命危險，槍手彭姓男子向警方自首，逢全國同步掃黑，挑起警方敏感神經。記者李隆揆／攝影
威震集團董事長吳明達昨在台北市天龍三溫暖外遭槍擊，經送醫無生命危險，槍手彭姓男子向警方自首，逢全國同步掃黑，挑起警方敏感神經。記者李隆揆／攝影
威震集團董事長吳明達昨在台北市天龍三溫暖外遭槍擊，經送醫無生命危險，槍手彭姓男子向警方自首稱不滿被索討保護費；外傳吳近期餐敘時與天道盟大哥口角，另一說是與土地開發有關，警方深入調查，將彭依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。逢全國同步掃黑，槍擊案挑起警方敏感神經，強調絕不輕縱。

警方調查，卅三歲彭姓男子昨下午五點多在北市大同區重慶北路天龍三溫暖外，趁五十八歲吳明達及員工在泊車台旁聊天，朝吳等人連開數槍，吳左手掌遭射穿、左腿中彈，其司機囊姓男子右小腿中彈，兩人由朋友駕車送醫救治。警方在現場拾獲五枚彈殼，研判至少開五槍。

彭赴大同警分局寧夏路派出所自首，交出一把手槍及十一顆子彈，自稱在大同區長安西路經營咖啡店，指不滿被吳索討保護費而報復，未交代槍彈來源。吳稱，不認識槍手，近期未與人結怨。

據調查，彭曾涉妨害自由案，參加過幫派活動，事前掌握吳行蹤，自首後由友人開走汽車，說詞避重就輕，警方對他說法存疑，懷疑是「江湖」恩怨。

道上消息指出，吳近期與香港「十四K」大老餐敘時，與天道盟重量級大哥爆口角，作勢要推對方，事後向該大哥賠禮道歉，但大哥手下對吳相當不滿；另外，吳五年前找大同區一名男子合作土地開發，原計畫兩年內完成卻延宕，該男找吳要求分紅，但土地都沒整合，還有人居住，無法動工，雙方有心結。

親近該大老人士說，確實有與吳在餐廳口角，但天道盟最近在忙太陽聯盟精神領袖吳桐潭告別式，不可能教唆槍擊。

據了解，吳有大同區角頭背景，年輕時因槍殺北聯幫主唐重生入獄，出獄後成立威震集團投入建築開發事業及公益活動，其家族成員經營天龍三溫暖，吳常前往泡湯洗浴；吳去年與李姓建商有財務糾紛，輾轉引發萬華角頭「芳明館」據點被開槍掃射、艋舺青山宮主委黃清源遭買凶暗殺等案，台北地方法院將吳依殺人、賭博等罪判刑一年八月。

告別式 幫派 槍擊 槍砲彈藥 自首 角頭 青山宮

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