「威震」吳明達手腳中彈轉榮總治療 稱不認識槍手、未與人結怨
威震集團代表人吳明達等人今午在台北市大同區天龍三溫暖外遭彭姓男子伏擊開槍，手腳中彈，送醫後無生命危險，彭男犯後帶槍自首，稱不滿遭吳索討保護費，對此吳明達初步稱不認識槍手，近期未與人結怨，警方持續釐清案情。
警方調查，33歲彭男今午5時許在大同區重慶北路天龍三溫暖外徘徊，見吳明達及司機等人現身，沿騎樓從後方靠近掏槍連開數槍，子彈打中吳明達及其司機囊姓男子，隨後由友人駕車載送至台北馬偕醫院治療，無生命危險。
彭男犯後駕駛汽車逃跑，途中致電妻子協助將汽車駛離，隨後帶槍到轄區大同分局局下寧夏路派出所自首，交出1把手槍、11顆子彈，自稱在大同區長安西路上經營咖啡店，不滿遭吳明達索討保護費，憤而開槍報復，警方仍不排除確切案情與「江湖」恩怨有關。
據悉，警方在案發現場拾獲5枚彈殼，槍擊導致吳明達左手掌遭子彈貫穿、左腿中彈受傷，囊男右小腿中彈、小腿骨粉碎性骨折；由於台北馬偕醫院病房不足，吳明達及囊男晚間轉往台北榮總治療休養，大同、北投分局分別派員介入傷者及醫院，其中，吳明達狀況穩定，初步聲稱不認識槍手、近期未與人結怨，詳細案情仍待檢警調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言