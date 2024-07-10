「威震」吳明達手腳中彈轉榮總治療 稱不認識槍手、未與人結怨

威震集團代表人吳明達等人今午在台北市大同區天龍三溫暖外遭彭姓男子伏擊開槍，手腳中彈，送醫後無生命危險，彭男犯後帶槍自首，稱不滿遭吳索討保護費，對此吳明達初步稱不認識槍手，近期未與人結怨，警方持續釐清案情。

警方調查，33歲彭男今午5時許在大同區重慶北路天龍三溫暖外徘徊，見吳明達及司機等人現身，沿騎樓從後方靠近掏槍連開數槍，子彈打中吳明達及其司機囊姓男子，隨後由友人駕車載送至台北馬偕醫院治療，無生命危險。

彭男犯後駕駛汽車逃跑，途中致電妻子協助將汽車駛離，隨後帶槍到轄區大同分局局下寧夏路派出所自首，交出1把手槍、11顆子彈，自稱在大同區長安西路上經營咖啡店，不滿遭吳明達索討保護費，憤而開槍報復，警方仍不排除確切案情與「江湖」恩怨有關。