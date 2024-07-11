行人地獄再現？ 交長：改進空間還很多

交通部長李孟諺。記者周湘芸／攝影 交通部近年致力改善交通環境，但一名日本籍女觀光客前天在新北市鶯歌區行穿線上遭一輛廂型車輾過，立委賴士葆同日晚間也駕車於台北市撞上行人，遭諷刺是「行人地獄」再現。交通部長李孟諺昨表示，台灣在行人安全還有很多改進的空間，但還是要提醒全國的駕駛要注意停讓行人。

一名日本籍女觀光客前天下午與友人步行經過新北市鶯歌區台鐵涵洞下方行人穿越道，遭左轉廂型車直接撞上輾過，所幸送醫急救沒有生命危險。而同日晚間，賴士葆駕駛休旅車行經台北市大安區瑞安街208巷時，疑未禮讓行人，左轉撞倒斑馬線上2名女子，所幸送醫無生命危險。

李孟諺昨指出，台灣在行人安全確實還有很多改進的空間，交通部已鎖定全國799處易肇事路口做設施改善，包括行人穿越線退縮、設置庇護島減少轉彎死角，還有行人早開的時相等。

針對賴士葆稱因現場太暗及A柱釀禍，李孟諺則說，會請各縣市政府注意路口照明，並以庇護島方式減少A柱視線死角。另在隔熱紙問題也有一些政策，會再來檢視是否對行車安全有相關影響。

此外，有民眾於公共政策網路參與平台提案，要求撤回微罪不檢舉法案，並提供完善道路設計規範、提升駕照管理等，截至目前已有5477人附議。對此，交通部昨回應，考量無足夠的臨停空間，以工程改善手段先替代監理執法手段，先前也預告修法按違規程度分級核發短期駕照，加嚴較高風險駕駛人管理。