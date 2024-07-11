賴士葆疑未禮讓行人 2女被撞傷

73歲立委賴士葆駕車撞倒正在過斑馬線的兩名女子，昨天在立法院受訪時再度鞠躬向兩名女子道歉。記者潘俊宏／攝影 立法委員賴士葆前天晚上在台北市大安區瑞安街，疑似沒有注意到有行人穿越斑馬線，左轉時撞倒兩名女子，兩女分別有骨折及撕裂傷，送醫治療已無大礙，雙方正洽談和解事宜。賴士葆昨天在立法院鞠躬致歉。他說，自己沒酒駕，不過當地昏暗，沒注意到兩名女子，對此相當抱歉，這是人生首次撞到人，一定會負起所有責任。

賴士葆73歲，前晚9時11分駕駛休旅車南往北行經北市大安區瑞安街208巷時，左轉往西，疑似沒有看到過馬路的行人，左前車頭撞倒正在過斑馬線的兩名女子，全案已送交通分隊處理。

受傷兩人分別是63歲張姓女子、59歲蔡姓女子，張女左腳踝骨折、其餘部位無明顯外傷，蔡女頭部撕裂傷，都送仁愛醫院檢查治療中，意識清楚無生命危險。賴士葆車輛左前頭受損，自己沒受傷，警方到場實施酒測，酒測值為0。

賴士葆對自己肇事感到相當抱歉，他說前晚天色昏暗，當時綠燈可以左轉，不過因為車子的視線死角，沒看到兩名行人，不是故意，事發後他立刻送兩人至仁愛醫院，待到午夜12時，自己的辦公室主任也在現場，後來陪兩女在醫院診治，陪到昨天凌晨1時出院。

賴士葆在製作筆錄後，趕到醫院向兩名傷者致歉，並承諾負擔醫療費用及配合調查，坦言無論如何，對於造成車禍意外，都還是相當抱歉，有取得對方諒解，一定負起完全責任，未來開車會更加小心。

據了解，目前兩名傷者都尚未對賴士葆提告，由賴處理後續事宜。至於賴士葆未禮讓行人部分，將等相關跡證送交台北市交通大隊，肇事原因與結果判定出爐後再行舉發。