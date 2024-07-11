聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴士葆疑未禮讓行人 2女被撞傷

聯合報／ 記者廖炳棋張睿廷／台北報導

73歲立委賴士葆駕車撞倒正在過斑馬線的兩名女子，昨天在立法院受訪時再度鞠躬向兩名女子道歉。記者潘俊宏／攝影
73歲立委賴士葆駕車撞倒正在過斑馬線的兩名女子，昨天在立法院受訪時再度鞠躬向兩名女子道歉。記者潘俊宏／攝影
立法委員賴士葆前天晚上在台北市大安區瑞安街，疑似沒有注意到有行人穿越斑馬線，左轉時撞倒兩名女子，兩女分別有骨折及撕裂傷，送醫治療已無大礙，雙方正洽談和解事宜。賴士葆昨天在立法院鞠躬致歉。他說，自己沒酒駕，不過當地昏暗，沒注意到兩名女子，對此相當抱歉，這是人生首次撞到人，一定會負起所有責任。

賴士葆73歲，前晚9時11分駕駛休旅車南往北行經北市大安區瑞安街208巷時，左轉往西，疑似沒有看到過馬路的行人，左前車頭撞倒正在過斑馬線的兩名女子，全案已送交通分隊處理。

受傷兩人分別是63歲張姓女子、59歲蔡姓女子，張女左腳踝骨折、其餘部位無明顯外傷，蔡女頭部撕裂傷，都送仁愛醫院檢查治療中，意識清楚無生命危險。賴士葆車輛左前頭受損，自己沒受傷，警方到場實施酒測，酒測值為0。

賴士葆對自己肇事感到相當抱歉，他說前晚天色昏暗，當時綠燈可以左轉，不過因為車子的視線死角，沒看到兩名行人，不是故意，事發後他立刻送兩人至仁愛醫院，待到午夜12時，自己的辦公室主任也在現場，後來陪兩女在醫院診治，陪到昨天凌晨1時出院。

賴士葆在製作筆錄後，趕到醫院向兩名傷者致歉，並承諾負擔醫療費用及配合調查，坦言無論如何，對於造成車禍意外，都還是相當抱歉，有取得對方諒解，一定負起完全責任，未來開車會更加小心。

據了解，目前兩名傷者都尚未對賴士葆提告，由賴處理後續事宜。至於賴士葆未禮讓行人部分，將等相關跡證送交台北市交通大隊，肇事原因與結果判定出爐後再行舉發。

行人 賴士葆

延伸閱讀

賴士葆道歉卻說1句話惹議 Cheap批卸責：難怪行人地獄

高齡駕駛的錯？賴士葆撞傷行人 專家：未注意才是主因

賴士葆撞傷斑馬線行人怪A柱 李孟諺將出招減少視線死角

賴士葆曾批停讓執法1爭議民怨白痴政策 網酸：斑馬線上行人你也撞啊

相關新聞

威震董座 三溫暖前遭槍擊

威震集團董事長吳明達昨在台北市天龍三溫暖外遭槍擊，經送醫無生命危險，槍手彭姓男子向警方自首稱不滿被索討保護費；外傳吳近期...

賴士葆疑未禮讓行人 2女被撞傷

立法委員賴士葆前天晚上在台北市大安區瑞安街，疑似沒有注意到有行人穿越斑馬線，左轉時撞倒兩名女子，兩女分別有骨折及撕裂傷，...

行人地獄再現？ 交長：改進空間還很多

交通部近年致力改善交通環境，但一名日本籍女觀光客前天在新北市鶯歌區行穿線上遭一輛廂型車輾過，立委賴士葆同日晚間也駕車於台...

殺妻小再尋短 夫妻失業靠父母金援

新北市三重區廖姓男子前天狠心殺死妻兒，再結束自己性命，檢警昨天相驗三人遺體後，劉姓女子擇日解剖。由於夫妻倆沒有工作、傳出...

三重命案 劉女臉書曝「去愛一個滿眼都是你的人」 卻遭丈夫殺害

新北市三重區廖姓男子昨天狠心殺死妻與幼子，再結束自己性命。死者劉姓女子案發前1天才在臉書貼文說：「我最近忙到快忘記呼吸了...

「威震」吳明達手腳中彈轉榮總治療 稱不認識槍手、未與人結怨

威震集團代表人吳明達等人今午在台北市大同區天龍三溫暖外遭彭姓男子伏擊開槍，手腳中彈，送醫後無生命危險，彭男犯後帶槍自首，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。