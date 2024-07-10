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全國掃黑卻爆槍擊！公權力受挑戰 檢警撂話：絕不輕縱

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

台南市區漁會理事長林士傑前天遭槍擊身亡，警政署昨發動全國肅槍專案淨化治安，為期13天，未料今午台北市又傳槍響，「威震集團」代表人吳明達等人在大同區「天龍三溫暖」外遭槍擊受傷，案情恐與江湖糾紛有關，對此警界人士指出，選在此時開槍報復簡直是挑戰公權力，士林地檢晚間也開出第一槍，對外強調已主動分案追查，對於不法絕不輕縱。

吳明達目前人正在馬偕醫院接受治療，病床旁也有員警戒護，大同分局為了預防黑幫尋仇，醫院外也派兩網（4人）警力守望巡查。

據悉，台南槍案震撼社會，警方正全力緝兇，案情未明，警署為淨化治安環境，昨發動全國性專案，自7月9日至7月21日間加強掃蕩黑槍。

不料，有角頭背景的「威震集團」代表人吳明達今午5時許在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭人槍擊，2名傷者自行就醫後無生命危險，槍手犯後則帶槍投案，雖指稱不滿遭吳索討保護費所以犯案，但因槍彈來源仍不明、槍手曾有涉犯刑案紀錄，且近距離開槍打傷吳手腳，警告意味濃厚，警方仍不排除實際犯案動機於江湖恩怨有關。

警界人士指出，台南槍案案發後，時值全國掃黑肅槍期間，江湖人是選在這個時候犯案，開槍滋事，「簡直是挑戰公權力！」警方勢必將全力追查不法，威力掃蕩相關勢力。

士林地檢今晚7時許發布新聞稿對外表示，因「天龍三溫暖槍案」對社會治安有重大影響，遂適度向社會說明，士檢獲報後先由重大刑案專組主任檢察官聯繫協調承辦警察機關，主動分案指派專組檢察官積極偵辦，務求深入查明，將犯罪者繩之以法。

時值全國掃黑行動專案期間，對於任何破壞社會治安、危害民眾身家安全的不法行為，檢方將主動指揮司法警察機關速查嚴辦，全力揪出黑道幫派等不法分子，將視犯罪情節及危害事證從重求刑，絕不輕縱，堅定政府維護治安決心。

「威震集團」吳明達今午在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭槍擊，警方進一步追查確切案情。記者李隆揆／攝影
「威震集團」吳明達今午在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭槍擊，警方進一步追查確切案情。記者李隆揆／攝影
「威震集團」吳明達今午在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭槍擊，警方進一步追查確切案情。記者李隆揆／攝影
「威震集團」吳明達今午在台北市大同區「天龍三溫暖」外遭槍擊，警方進一步追查確切案情。記者李隆揆／攝影

台南 幫派 林士傑 槍擊 檢察官 警察

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