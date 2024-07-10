影／驚悚畫面曝光！槍手從騎樓冒出對吳明達連開4槍 血染衣褲

「威震集團」代表人吳明達與司機今下午遭槍擊，手腳分別中彈，送醫後無生命危險，相關監視器畫面顯示，犯嫌彭姓男子趁吳等人在三溫暖外泊車台閒聊，從騎樓靠近掏槍射擊，眾人四散躲避，吳明達衣褲染血，其司機則受傷倒地，過程十分驚險。

警方調查，33歲彭姓男子今午5時許埋伏台北市大同區重慶北路「天龍三溫暖」外，近距離槍擊58歲吳明達等人，子彈打中吳明達手、腿部，及其司機囊姓男子小腿，犯後駕車逃逸。

彭男作案後駕駛汽車前往大同分局寧夏路派出所投案，交出1把手槍、11顆子彈，稱因不滿遭吳明達索討保護費，憤而報復，在現場擊發4槍。

相關監視器畫面顯示，案發當時吳明達、司機等人在「天龍三溫暖」泊車台閒聊，彭男沿騎樓靠近，掏槍近距離開槍，吳等人四散躲避，司機囊男小腿中彈倒地，吳明達則手、腿中彈，血染衣褲。