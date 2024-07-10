尾隨威震董座...連開4槍打手腳 嫌稱「不滿被收保護費」警存疑

「威震集團」代表人吳明達與司機今午5時許台北市大同區「天龍三溫暖」外遭人槍擊，分別手腳中彈，自行就醫無生命危險，槍手彭姓男子是今天下午開車前往天龍三溫暖埋伏，見到吳要離開上前開槍，犯後帶槍駕車前往寧夏路派出所投案，初步供稱「不滿遭收保護費」所以犯案，確切案情仍待調查。

警方調查，33歲彭男今午5時許埋伏在大同區重慶北路上的「天龍三溫暖」外騎樓，見58歲吳明達現身，靠近從吳明達後方槍擊，子彈打中吳明達手、腳，及其司機囊姓男子腿部，犯後駕駛汽車逃離現場，吳等2人中彈後自行開車前往馬偕醫院救治，無生命危險。

彭男犯後帶槍駕車前往大同分局寧夏路派出所投案，交出手槍1把、子彈11顆，初步自稱在大同區長安西路上經營咖啡店，不滿先前遭吳明達索討保護費，遂開槍報復，現場擊發4槍，不願交代槍彈來源，車子則通知妻子開走。

據悉，彭男曾涉刑案，參與過黑幫活動，但並未被列大型幫派、角頭分子，他犯案時從吳明達身後伏擊，近距離打傷對方手腳，警告意味濃厚，警方不排除另有作案動機，與黑道互相報復有關，目前持續追查車輛、彭妻下落，並調閱監視器釐清彭的說法。

吳明達出身台北市大同區，曾被稱為「南興街（出身聚落難以興盛）角頭」，早期因槍殺北聯幫幫主唐重生入獄，出獄後成立「威震集團」，投入建設開發事業及公益愛心活動，努力洗白。

不過，吳明達2022年間與李姓建商爆發千萬財務糾紛，外傳艋舺青山宮主委、萬華角頭「芳明館」老大黃清源介入，後續爆出與黃清源有關的開發公司遭人開槍掃射，黃也遭人買兇暗殺等案，隨槍手倒戈自爆受吳明達之託行凶，吳明達去年遭台北地院依預備殺人、賭博等罪判刑1年8月。

今年5月，士林地檢署及新北市警方偵辦一起詐欺案，發現涉案人員與吳明達曾有聯繫，懷疑案件與吳明達有關，淡水分局持票前往吳明達住處將其拘提到案，訊後請回、令其限制住居。

此次案發的「天龍三溫暖」，經營者與吳明達家族有關，吳平時也時常到店內泡湯洗浴，外界常將該處視為吳明達據點之一，也被轄區警方列為加強臨檢處所。