中和汽車修配廠違建藏毒又鬧事 動用第三方警政拆除

新北市中和區中正路一間汽車修配廠違建涉藏毒又鬧事，今年3月初為中和警方查獲，警方動用第三方警政報請新北市府於日前進場強制執行拆除。

中和區中正路一間汽車修配廠今年初為中和警方查獲修配廠員工集體施用毒品，涉違反毒品危害防制條例，全案警後依法移送新北檢察署偵辦，警方事後又發現該修配廠有幫派分子聚集，不僅吸收新血進行詐騙且與他轄幫派成員發生糾紛，致遭人持棍棒砸毀處所。

中和警方指出，有鑑於該修配廠為幫派聚集處所，提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，由市府違章建築拆除大隊、工務局、消防局、警察局及中和警分局等單位到場實施聯合稽查，確認違建事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，已於今年7月4日進場強制執行拆除。

中和警分局長趙家輝表示，適逢暑假青春專案期間，為淨化治安、保護學童及青少年，民眾若有發現住家周遭有可疑狀況、出入份子複雜，請第一時間與警察機關聯繫，將不法分子繩之以法。中和警分局亦將持續查緝轄內不法情事，並結合「第三方警政」力量，與市府各相關局處共同清除治安汙染源，徹底斷絕毒品、詐欺及幫派等不法情事，讓學童及青少年遠離犯罪，給予民眾安全舒適的生活空間。

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