宛如地下軍火庫 竹北2男私藏500發子彈、13把長短槍

新竹市警方今年5月在新竹地檢署的指揮偵辦下，攻破一處「地下軍火庫」，不僅搜出13把各式長短槍，甚至清點子彈數目高達561發，市長高虹安還特地到警局視察繳獲槍械被軍火規模震驚。檢方訊後對逮捕的2名犯嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

涉嫌犯下藏匿大批軍火的甯姓男子及黃姓男子具有幫派背景，今年5月遭人檢舉身擁強大火力，檢警接獲線報後，立即連同竹市警方、竹縣警方、北市警方、桃園警方、彰化警方及海巡，在5月7日持法院搜索票上門在竹北一處嫌犯藏匿軍火的鐵皮廠房攻堅。

犯嫌疑似從海外利用偷渡走私方式進口大批非法槍械，因此警方在鐵皮廠房內搜出大批槍械，當中就包含火力強大的MP5衝鋒槍、K2步槍、M4卡賓槍、FDR15步槍，還有近距離殺傷力驚人的泵動式霰彈槍（PUMP SHOTGUN），同時起出克拉克手槍、史密斯威森手槍、9毫米子彈手槍等，還有高達561發的各式子彈。

因起出的槍械數量驚人、種類繁多，第一時間還驚動高虹安前往了解。高虹安提到，警方是先發現有可疑的非法活動，於是透過科技偵辦以及傳統的跟監行動，利用車輛車牌辨識、追蹤通訊軟體，並且24小時不間斷跟監，才成功掌握犯嫌所在位置，順利破獲這起大型的地下軍火庫。