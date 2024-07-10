這是「一條根」貼布 警一個動作戳破謊言…上銬法辦

顏男利用網路社群販賣毒品，新莊警方今凌晨網巡發現，誘出顏男於桃園龜山面交，當場查扣毒品安非他命，附帶搜索顏男車內，再查扣印有「一條根」貼布毒品咖啡包，警詢問顏男扯謊就是貼布，警方拿起輕輕搖動一陣沙沙聲響，當場戳破顏男謊言，上銬帶回法辦。

據了解，顏姓男子（42歲）有多項前科，目前無業的他涉嫌利用臉書社群，販賣毒品安非他命。今天凌晨新莊警方網路巡查發現，顏男傳訊直問「收不收？」警立即留訊誘出顏男出來面交。

今天凌晨1時許，雙方約在桃園市龜山區萬壽路一段面交。警先抵達埋伏在側，不久顏男抵達，警衝前出示證件當場拘捕，並在顏男車內一只白色信封袋內，搜扣總毛重12.28公克毒品安非他命7包。經附帶搜索車內，赫見一條根字樣咖啡包一包。

警詢問這是什麼？顏男一派輕鬆回稱，就是「一條根貼布」警不採信拿起一搖晃沙沙聲響，當場搓破顏男謊話，上銬帶回查辦。警詢後依毒品危害防制條例移送法辦，並持續向上溯源。

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