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台北騎士對視警後發抖 竟不要命一口急吞海洛因想滅證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

45歲黃姓男子本月4日騎車經北市八德路4段、玉成街口，遇警方盤查，竟偷丟1小包海洛因毒品，警方見他丟東西，黃男立刻撿起「吞下肚」，突來的行為警方擔憂吞毒恐有致命之虞，通知消防人員到場，大量灌水後吐出毒品，隨後又在黃男褲子口袋查獲另包毒品，全案依毒品危害防制條例送辦。

南港分局玉成派出所副所長李勁緯，本月4日清晨在八德路4段、玉成街口督勤，等紅燈時，發現對向和他眼神對視的同樣騎士黃男，神情緊張，不斷抖腳，因而上前盤查，黃男隨即偷丟身上1小包不明粉末。

李員發現後，黃男立刻撿起這包粉末，快速塞進嘴中吞下肚。李員擔心吞下海洛因恐有致命危險，立即通知119到場協助，消防人員場後，黃男在救護車上大量灌水，約5至10分鐘後吐出1小包毒品，經初驗為一級毒品海洛因(毛重0.39公克)。

隨後，黃男大方同意搜身，卻忘記身上還有毒品，警方從黃男鬆緊褲褲襠位置，在查獲另1包海洛因毒品(毛重0.33公克)，及吸管、注射針筒等物。黃男坦承海洛因都是要自己施用而持有。

全案訊後依毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。警方呼籲，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源、向下刨根，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃男吐出的1小包海洛因毒品。記者蕭雅娟／翻攝
黃男吐出的1小包海洛因毒品。記者蕭雅娟／翻攝
黃男身上另搜出1小包海洛因、削尖吸管、注射針筒。記者蕭雅娟／翻攝
黃男身上另搜出1小包海洛因、削尖吸管、注射針筒。記者蕭雅娟／翻攝
黃男偷將毒品丟棄，遭警方發現竟吞毒，幸好灌水催吐保重性命。記者蕭雅娟／翻攝
黃男偷將毒品丟棄，遭警方發現竟吞毒，幸好灌水催吐保重性命。記者蕭雅娟／翻攝
黃男偷將毒品丟棄。記者蕭雅娟／翻攝
黃男偷將毒品丟棄。記者蕭雅娟／翻攝

吸管 毒品 消防人員

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