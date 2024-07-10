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台中毒犯違停被盤查 掉出10張百元鈔竟是毒品外包裝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保大一中昨天在北區中清路巡邏時，盤查王姓男子違規停車時，王開門時就掉落10張百元美鈔，不過警方定睛一看，才發現毒品咖啡包的外包裝，印製得十分精美，警方查扣現場達100公克的K他命、毒咖啡包40公克，市價逾20萬元，全案警詢後，今依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

台中市保大一中副中隊長林晏霆等人，在昨天凌晨零時許巡邏行經北區中清路時，發現王姓男子（25歲）違規並排停車、車頭毀損，警方上前盤查時，王神情緊張、講話結巴，還被警方聞到身上疑有K他命氣味，車內駕駛座腳踏板處，還被警方看到有一個K盤。

警方請王下車受檢，未料一開車門，10張百元美鈔就掉落在地，警方仔細一看，發現並非百元美鈔，而是毒品外包裝以美金佯裝，警方查扣K他命數包（重約100公克）、毒咖啡包（40公克）市價初估約20萬餘元，全案警詢後今依毒品罪送辦。

台中市王姓男子昨天在北區違規停車，被警方查獲車內有以美金為外包裝的毒咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子昨天在北區違規停車，被警方查獲車內有以美金為外包裝的毒咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子昨天在北區違規停車，被警方查獲車內有以美金為外包裝的毒咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子昨天在北區違規停車，被警方查獲車內有以美金為外包裝的毒咖啡包。記者陳宏睿／翻攝

台中市 咖啡 毒品

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