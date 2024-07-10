聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中毒犯違停被盤查 掉出10張百元鈔竟是毒品外包裝
台中市保大一中昨天在北區中清路巡邏時，盤查王姓男子違規停車時，王開門時就掉落10張百元美鈔，不過警方定睛一看，才發現毒品咖啡包的外包裝，印製得十分精美，警方查扣現場達100公克的K他命、毒咖啡包40公克，市價逾20萬元，全案警詢後，今依毒品罪移送台中地檢署偵辦。
台中市保大一中副中隊長林晏霆等人，在昨天凌晨零時許巡邏行經北區中清路時，發現王姓男子（25歲）違規並排停車、車頭毀損，警方上前盤查時，王神情緊張、講話結巴，還被警方聞到身上疑有K他命氣味，車內駕駛座腳踏板處，還被警方看到有一個K盤。
警方請王下車受檢，未料一開車門，10張百元美鈔就掉落在地，警方仔細一看，發現並非百元美鈔，而是毒品外包裝以美金佯裝，警方查扣K他命數包（重約100公克）、毒咖啡包（40公克）市價初估約20萬餘元，全案警詢後今依毒品罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言