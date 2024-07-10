台中市保大一中昨天在北區中清路巡邏時，盤查王姓男子違規停車時，王開門時就掉落10張百元美鈔，不過警方定睛一看，才發現毒品咖啡包的外包裝，印製得十分精美，警方查扣現場達100公克的K他命、毒咖啡包40公克，市價逾20萬元，全案警詢後，今依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

台中市保大一中副中隊長林晏霆等人，在昨天凌晨零時許巡邏行經北區中清路時，發現王姓男子（25歲）違規並排停車、車頭毀損，警方上前盤查時，王神情緊張、講話結巴，還被警方聞到身上疑有K他命氣味，車內駕駛座腳踏板處，還被警方看到有一個K盤。