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通訊軟體代號販毒還外送到府 台中3男被逮起訴

中央社／ 台中10日電

林姓男子組販毒集團，透過通訊軟體以代號招攬毒品生意，並主打外送到府，台中警方去年5月間循線逮捕林男等3人，查扣大量毒咖啡包及愷他命送辦，檢方日前已依法起訴。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方於去年5月間，偵辦一件毒品案時，查出20歲林男、20歲羅男與20歲曾男3人，涉嫌組成販毒集團，販賣第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）咖啡包及愷他命嫌疑，立即組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

霧峰分局接獲情資後，經多日跟監埋伏，發現涉案販毒集團疑因分贓不均內鬨，便喬裝買家，於民國112年5月16日晚間6時，透過手機軟體微信向帳號「黑貓宅急便」的林男，訂購毒咖啡包及愷他命1包，約定在台中大里區長春路一帶前進行交易。

待羅男於同日晚間7時，駕駛自小客車載曾男前往交易，立即遭埋伏員警當場逮捕，並在車上查獲毒品咖啡包85包、愷他命11包、手機6支，以及現金新台幣13萬2100元。

辦案人員並前往販毒集團位於台中神岡區三民路存放毒品的倉庫搜索，共扣得毒咖啡包1383包、愷他命1包、電子磅秤及夾鏈袋等證物，並前往林男住處逮人。

專案小組查出，林男等人在通訊軟體上，以「星球大戰帶你飛」、「500元沒煩惱」等代號推銷毒品，並打出外送到府服務；警方全案詢問後，將林男等3人依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

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