影／立委賴士葆駕車斑馬線撞傷2女 趕至醫院道歉：不是故意的
受傷兩人分別是63歲張姓女子、59歲蔡姓女子，張女左腳踝骨折、其餘部位無明顯外傷，蔡女頭部撕裂傷，都送仁愛醫院檢查治療中，意識清楚無生命危險。
賴士葆車輛左前頭受損，自己沒有受傷，警方到場實施酒測，酒測值為0。
賴士葆對自己肇事感到相當抱歉，他說單純沒有看到行人，不是故意，他在製作筆錄後，趕到醫院向兩名傷者致歉，並承諾負擔醫療費用及配合調查。
對於不依規定停讓行人，道路交通管理處罰條例修正後已加重處罰，依同法第44條，去年6月30日起，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。
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