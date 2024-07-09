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影／叱吒太陽吳桐潭人生畫句點 家屬捐長照車捻香親友捐血

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

太陽會發起人吳桐潭在基隆百福社區發跡及成長壯大，走過腥風血雨江湖歲月，曾是幫派的、警方頭疼頭號人物，晚年為糖尿病所苦，家屬捐長照車助弱勢完成遺願，今天各界送行，他風光走完人生最後一哩路。

吳桐潭出生於基隆田寮港，在七堵百福社區發跡，吳桐潭自己和家族也都曾住百福社區，也在此拓展勢力，太陽會有多名要角都住在百福社區或發跡，百福因此曾發生過多起和太陽會有關的槍擊事件。

上月移靈時，4輛勞斯萊迎靈時特別開到「百福社區」繞行一圈，就是因為這個緣故「落葉歸根」，今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。

天道盟幫眾人數多，社會新聞常聽聞天道盟各分會名號。台灣高等法院曾在判決中提及天道盟為吳桐潭在1986年間，在台北看守所執行矯正處分時與李博熙、謝通運、林敏德、陳賢明、蕭澤宏等人結盟。

眾人相約成立天道盟時，由曾任立委的羅福助擔任監誓人，接著各自在各地成立天道盟分會，如李博熙成立孔雀會，謝通運成立不倒會，林敏德成立敏德會，陳賢明成立仁義會，蕭澤宏成立雲霄會，吳桐潭出任「太陽會」會長，目的之一是對抗「外省掛」。

吳桐潭的弟弟吳桐茂曾兩度在七堵區參選基隆市議員，2014年拿下3246票，成為「落選頭」，與最低票數當選的蘇仁和3440票，差距僅194票。2018捲士重來仍未能如願。

吳桐潭一度避居海外，住在柬埔寨。返國後因案入獄，2011年5月假釋出獄。吳雖然是基隆人，多活躍於北市，基隆也有幫眾發展出很多門戶派別。

2001年間，經挑選特定組織成員，在柬埔寨舉行太陽會「第一代虎」成立儀式，成員均宣示效忠，且為組織衝鋒陷陣。當時一代虎中的靈魂人物，就是現在的天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，太陽會後來至2002年10月間，陸續再成立「第二代虎」及「第三代虎」，成員均宣誓效忠會長及副會長，藉此擴張並鞏固組織，三代虎都成為太陽會舉足輕重角色。

吳桐潭晚年早不問江湖事，但受到糖尿病的折磨，住進醫院治療3個月，因狀況不佳，血紅素不足，4、5天就得輸血一次，但原本應輸2袋的血液，院方卻僅只能輸1袋血，勉強將血紅素數值拉到「可維持生命跡象」的狀態，事後家屬了解原來是血庫存量不足，家屬因此決定捐長照車，一個月來，也號召捻香親友捐血，完成他遺願。

今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
太陽聯盟總裁吳桐潭（坐輪椅者）罹糖尿病，晚年要洗腎。圖／聯合報系資料照
太陽聯盟總裁吳桐潭（坐輪椅者）罹糖尿病，晚年要洗腎。圖／聯合報系資料照
吳桐潭今天告別式各界送行，他風光走完人生最後一哩路。本報資料照片
吳桐潭今天告別式各界送行，他風光走完人生最後一哩路。本報資料照片
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影
今天告別式也特別選在田寮河旁的六合停車場，場面隆重，國內外各地很多幫派都派人弔唁。記者游明煌／攝影

基隆 幫派 長照

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