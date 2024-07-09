金門海域私運大陸香菇及活體動物 海巡登船搜查並移送

金門海域近期兩岸衝突不斷，局勢持續引發關注，昨突發現有小船私運大陸香菇及活體動物案件。海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，昨有掌握可疑船舶動向，經查於船艙發現大陸香菇及魚、龜、爬蟲類等活體動物，將移送法辦。

第九岸巡隊指出，海巡署第十二巡防區指揮部會同法務部調查局福建省調查處昨掌握可疑船舶動向，經整合相關單位情資後，調度轄內第九岸巡隊、第九海巡隊、金門查緝隊等，以科技偵蒐掌握1艘國籍自用小船不法活動。

第九岸巡隊說明，在金門東北方「寒舍花」岸際查獲該船涉及走私行為，於小船密艙內起出大陸香菇475.92公斤、魚類650尾、龜類543隻、其他爬蟲類（蜥蜴等）486隻，將移送法辦。