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影／台中板模工販毒包裝用GUCCI 警前後夾車抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是板模工有毒癮，今年初與共犯在網路刊登販毒訊息，從事不法，台中市刑大一隊網路巡邏發現後，今年2月間趁劉等人交易時，以前後夾車方式，讓劉插翅難飛，循線查扣安非他命等各式毒品，其中劉還用精品品牌GUCCI作為毒品外包裝，吸引藥腳目光，市價約7.5萬元，全案警詢後將劉等涉案2人依毒品罪嫌送辦，劉遭羈押、余獲3萬元交保，檢方近日偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大一隊在今年初網路巡邏時，發現暱稱「小火龍超派」的帳號，疑似從事毒品交易，經追查鎖定劉男（48歲）、余男（27歲）涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮，展開連月跟監蒐證，今年2月間趁劉在北屯區進行毒品交易時抓人。

台中市刑大一隊運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，輔以現場跟蒐掌握劉男行蹤，見當日劉男駕車前往北屯區軍福十三路交易毒品之際，警方利用現場地形，駕駛偵防車分別以前、後方式包夾，劉男見無法逃離便束手就擒，在劉男身上及所駕駛車內，分別查獲毒品咖啡包等違禁物，劉男見人贓俱獲、百口莫辯。

刑大一隊再向上溯源，查獲毒品咖啡包分裝場，此案查扣安非他命1包（重15.7公克）、大麻1包（重7.6公克）、毒品咖啡包84包（重265.94公克）、K他命4包（重10.4公克）、封膜機、果汁粉2包（重2000公克）、毒品咖啡包成品粉末1包（重30.2公克）、電子磅秤、分裝袋、手機2支等相關證物。

經查，劉男從事板模工，染上施用毒品惡習後，入不敷出，為增加收入，竟異想天開鋌而走險，兼職從事販毒，擔任俗稱運毒小蜜峰，以提高收入。

此案經持續溯源再行查獲毒品咖啡包分裝場，該分裝場是由余男負責刊登廣告尋找買家，劉男負責面交毒品咖啡包等分工方式，雙方再均分販毒所得。

其中毒品咖啡外包裝仿印有GUCCI字樣，刻意利用其代表時尚及奢華品牌特性，以吸引年輕人目光，進而提高毒品咖啡包銷售數量；全案偵訊後依毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結依毒品罪起訴二人。

台中市刑警大隊長李明道表示，警方透過「7328警政策略」以科技手段追蹤、調查並採取行動，成功打擊了這起毒品犯罪活動。

李明道強調，警方持續守護市民安全，毫不猶豫地面對挑戰；並呼籲，毒品對社會造成嚴重危害，市民應該重視毒品問題並遠離其侵害，警方也需要市民的支持和合作。若發現可疑的不法情事，應立即向警方報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，以確實保障社會安全與市民的健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品，劉等人利用精品品牌作為外包裝。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子等人進行毒品交易不法，台中市刑大一隊網路巡邏時發現，今年初收網抓人，查扣安非他命等各式毒品，劉等人利用精品品牌作為外包裝。記者陳宏睿／翻攝

台中市 咖啡 毒品

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