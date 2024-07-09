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影／糾眾台南摩鐵毆打白嫖男 警逮5嫌扣毒品…2男羈押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網路傳出台南某男子因白嫖並洗劫小姐錢財，在東區汽車旅館遭糾眾毆打後逼迫認錯自白的影片，台南市警一分局報請南檢指揮後，將涉案黃姓主嫌和蘇姓同夥等5人拘提到案，警詢後依妨害秩序、妨害性隱私、妨害自由、恐嚇等罪嫌法辦，黃和蘇姓2男並遭法官羈押禁見。

市警一分局接獲他轄轉報，得知被害人於台南市東區某汽車旅館遭暴力集團糾眾限制行動及毆打，立即成立專案小組積極展開追查，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，案經現場周遭勘查蒐證後，迅速掌握相關涉案車輛，同時循線鎖定涉案犯嫌身分，於本月6日上午兵分多路執行拘提、搜索行動，將涉案黃姓主嫌（40歲）

蘇姓（40歲）、邱姓（20歲）、王姓（31歲）、潘姓（22歲）5人拘提到案，另於黃嫌住處起獲毒品咖啡包（14包）。

警詢後全案依妨害秩序、妨害性隱私、妨害自由、恐嚇取財及傷害、毒品危害防治條例等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，案經台南地院審理裁定黃嫌及蘇嫌2人羈押禁見。

分局長王子雄表示，警方局將持續針對黑道幫派蒐報檢肅，積極查緝暴力、色情，有效剷除此類犯罪。另呼籲市民朋友如有發現任何可疑或違法情事，一定要勇於出面向警方檢舉，警民聯手共同守護台南宜居環境與司法正義。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子（中）涉嫌妨害自由等案被警方法辦，並遭法官裁定羈押禁見。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子（中）涉嫌妨害自由等案被警方法辦，並遭法官裁定羈押禁見。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 汽車旅館

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