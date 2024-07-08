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新北男遇臨檢竟吞毒 警當場拉下車壓制還查獲失竊車牌
新北市25歲林姓男子昨天深夜開車行經新店區環河路時，因形跡可疑被新店警方攔下，當警員喝令林男下車配合盤查時，不料林男竟將隨身攜帶煙盒吞入口內，警員見狀隨即將他拉下車壓制，並取出他口中煙盒，發現竟裝有安非他命，還在後車廂起出1面失竊車牌，詢後依竊盜、妨礙公務、毒品罪嫌送辦。
據了解，新店警方昨天晚間11時許在親情公園執行臨檢時，發現1輛轎車形跡可疑，警員攔查後發現駕駛林男（25歲）是毒品人口，立即要求林男下車配合盤查。不料此時林男竟將煙盒吞入口中，警員見狀當即將他拉下車壓制在地，並將林男口中煙盒取出，發現竟裝有1包安非他命1包，警方接著搜索車輛，又在後車廂查獲1面失竊車牌。
警方為確保林男安全，由警員陪同戒護至新店慈濟醫院檢查，林男警詢時坦承吸食及持有毒品，詢後依竊盜、妨礙公務、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。另林男被警方查獲時有駕車行為，將待尿液複驗結果後，再依公共危險罪嫌移請偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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