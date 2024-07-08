台中輕熟女藥頭躲大里開轟趴 吸「喪屍毒品」警抓7人

台中市陳姓女子素行不良，經常交易毒品牟利，近日被第二警分局掌握行蹤，上周收網前往大里區一處鐵皮屋套房抓人，發現屋內陳女等7人剛施用完毒品，癱軟在沙發上，現場查獲海洛因等市價150萬元毒品，還發現已被列為三級毒品的「依托咪酯」的麻醉煙彈，因吸食完會有無法思考、控制身體的反應，也被稱為「喪屍毒品」，陳女被依毒品罪移送後，檢方聲押獲准。

第二警分局近日獲報，陳姓女子（33歲）素行不良，以通訊軟體推播販毒廣告，還在暑假期間藉各種轟趴販賣毒品，經多日跟監蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，4日持搜索票執行搜索、拘提，在一處大里區鐵皮屋隔間套房內，查獲涉案7人（5男2女）年齡約30歲至45歲間，當時陳女等7人，剛施用完毒品攤坐在沙發上，渾然不知警方已進入現場。

警方在場查扣毒品海洛因3包、安非他命3包、毒品咖啡包2包、毒品咖啡包原料1批、含有「依托咪酯」麻醉煙彈18顆ㄤ麻醉煙彈原料6瓶等證物，市價初估為150萬元，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方聲押陳女獲准。

經查，過去警方在查緝毒品轟趴的現場，常見毒品為毒品咖啡包、K他命，此次是台中警方在轟趴現場，首次查獲含有「依托咪酯」的麻醉煙彈。

警方調查，陳女是透過自行調配的比例裝填至空煙彈內，以每單位1000元至1500元的價格，翻倍售賣牟利。

第二警分局長周俊銘說，麻醉藥物「依托咪酯」於吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，藥效約15至20分鐘，又被稱作「喪屍毒品」，不法集團利用各國管制法令與我國之差異，取得原料後進入國內，轉換成年輕人接受度高的電子菸型態，當作毒品販售、濫用，施用者會不經意持續施用，造成身體危害，政府已在今年列為三級毒品，待法制作業完成後，會由政院公告列管。

二分局表示，青少年在暑假期間，應選擇正確的休閒方式，家長們也應該加強對孩子反毒的認知教育。正值警方執行暑期青春專案之際，除針對易衍生青少年不良行為之娛樂場所加強臨檢查處，並關心青少年在外活動情形，加強各類毒品犯罪宣導，落實執行青少年保護、輔導等措施，以維持優質的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885