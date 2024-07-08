台中警執行青春專案查獲喪屍毒品 7藥腳送辦
台中市警察局第二分局今天表示，在執行青春專案時，發現有販毒者利用各種轟趴販賣毒品，警方循線在一處鐵皮屋隔間套房內查獲被稱為喪屍毒品的依托咪酯，7名藥腳移送法辦。
第二分局日前獲報，一名陳姓女子身染毒癮，還販毒牟利，以通訊軟體推播販毒廣告，並於暑假期間藉各種轟趴販賣毒品，經多日跟監蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
警方表示，經循線在一處鐵皮屋隔間套房內，查獲5男2女共7名藥腳在現場群聚施用毒品，7人全因剛施用完毒品癱坐在沙發，渾然不知警方已進入現場。
警方指出，還查扣毒品海洛因3包、安非他命3包、毒品咖啡包2包、毒品咖啡包原料1批、含有「依托咪酯」的麻醉煙彈18顆及麻醉煙彈原料6瓶等證物，依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。
警方表示，過去在查緝毒品轟趴的現場，常見毒品為毒品咖啡包及愷他命，這次警方於轟趴現場首次查獲含有「依托咪酯」的麻醉煙彈。
警方進一步調查發現，陳嫌透過自行調配的比例裝填至空煙彈內，並以每單位新台幣1000至1500元的價格翻倍售賣牟利，這次查獲的毒品市場價格約在150萬元，幸警方即時查獲，遏止這批毒品流入市面對青少年造成危害。
第二分局長周俊銘表示，麻醉藥物「依托咪酯」於吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，藥效約15至20分鐘，又被稱作「喪屍毒品」，不法集團利用國內外管制法令差異，取得原料進入國內，轉換成年輕人接受度高的電子菸型態，當作毒品販售、濫用，施用者會不經意持續施用，造成身體危害。
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