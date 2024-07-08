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男子揪人向友討債未果涉毆打 新莊警逮3嫌送辦

中央社／ 新北8日電

林姓男子陸續向友人邱姓男子借錢但遲遲不還錢，邱男在李姓、巫姓男子陪同下向林男討債不成，涉嫌持棍棒毆打林男後離去，警方獲報迅速將3嫌逮捕，警詢後依傷害等罪嫌送辦。

新莊警分局今天發布新聞稿指出，林男（29歲）與邱男（18歲）是友人，林男陸續向邱男開口借錢，但遲遲不還錢，欠債累積到新台幣10萬元。

警方表示，林男雖多次指稱要陸續償還債務，但都藉故拖欠。邱男日前與李男（55歲）及巫男（18歲）前往林男家中協調還債事宜，雙方一言不合起衝突，邱男等3人涉嫌持棍棒將林男毆打後離開。

警方指出，林男事後報警，員警迅速到場在被害人住家附近將邱男等3人逮捕並帶回偵辦，經查巫男為毒品通緝犯、李男為詐欺通緝犯。

警詢後，警方依傷害、妨害自由等罪嫌將邱男等3人移送偵辦，並分依毒品通緝、詐欺通緝，將巫男、李男2人解送歸案。

警察示意圖／聯合報系資料照
警察示意圖／聯合報系資料照

毒品 詐欺 通緝

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