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弟殺人姊助洗屍藏衣櫃 高雄命案主嫌收押2共犯當庭釋放

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄美術館特區住宅前天發生衣櫃藏屍案，涉嫌殺害38歲許姓男子的陳姓男子（22歲）和協助藏屍的胞姊陳女（26歲）、陳女友人呂男（31歲）先後落網，3人對案情避重就輕，雄檢複訊後，昨晚依殺人、毀損屍體等罪向法院聲押，但法院認為陳女、呂男僅涉毀損屍體，裁定請回僅收押陳男1人。

警方追查，陳男與許男是朋友關係，2人同為詐欺車手，上月底許男暫住陳男家中，起初許男還能自由進出，但雙方疑為了約30萬元的「水錢」起爭執，陳男為追討欠款，在屋內朝許男施虐。

5日凌晨3時許，許男在陳男房內失去呼吸，陳著急打給胞姊，當天清晨5時許，陳女到場後，急請呂姓友人到場協助，清洗屍體後原計劃棄屍，最後因故作罷，暫時將許男屍體藏在衣櫃。

前天陳母得知兒子房內藏屍，嚇得跑到派出所報案，檢警昨相驗，許男身上、頭部有多處刀傷及擦挫傷，疑似生前遭殘忍凌虐。

陳男否認殺人，辯稱僅打許男一下，其他傷勢為許跌倒造成，因涉案3人供述不清，雄檢今晚複訊後，聲押陳男、陳女、呂男等3人。

雄院審理時，陳男坦承殺害許男，因犯罪嫌疑重大，且有通知陳女處理屍體以湮滅罪證，有事實足認被告陳姓男子有逃亡及滅證之虞，裁定羈押禁見。

至於陳女、呂男，法官認為檢方所提事證，僅證明陳女有參與清洗屍體，無法證明陳女有參與殺人，呂男則是因陳女通知到場，考量兩人應無逃亡、串證、滅證之虞，均裁定請回，當庭釋放2人。

涉嫌殺害許姓男子的陳男等3嫌，被檢方聲押。記者張議晨／翻攝
涉嫌殺害許姓男子的陳男等3嫌，被檢方聲押。記者張議晨／翻攝

屍體 殺人 藏屍

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