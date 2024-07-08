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南市區漁會理事長清晨住處前遭槍擊 搶救半小時不治
台南市區漁會理事長林士傑今天清晨約5點40分，從台南市新樂路住處前要外出爬山時，在住處門口遭槍手近距離開槍，胸口疑中3槍命危，緊急送永康奇美醫院急救，不過搶救半小時多就傷重宣告不治，警方正調閱監視錄影畫面追查接應共犯。
據了解，林士傑平日和母親居住在新樂路5樓透天民宅，林士傑住在4樓，林母住在3樓， 林母說，今天早上兒子友人打電話給她說兒子要去爬山時在住處門口遭槍擊。
案發後，警方在現台南市區漁會理事長林士傑今天清晨約5點40分，從台南市新樂路住處前要外出爬山時，在住處門口遭槍手近距離開槍，胸口疑中3槍命危，緊急送永康奇美醫院急救，警方正調閱監視錄影畫面追查接應共犯。
據了解，林士傑平日和母親居住在新樂路5樓透天民宅，林士傑住在4樓，林母住在3樓， 林母說，今天早上兒子友人打電話給她說兒子要去爬山時在住處門口遭槍擊。
案發後，警方在現場採證， 發現至少9顆彈殼，研判槍手持短槍作案。警方認為，凶手是預謀性犯案，事先掌握林士傑作息，正調閱監視錄影畫面，追查在逃接應共犯。
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