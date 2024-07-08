聽新聞
test
0:00 / 0:00

警方提醒：裝飾彈改造 恐成新手法

聯合報／ 記者李奕昕黃子騰曾伯愷／連線報導

新北市警方今年2月查獲吳姓男子以裝飾彈製作改造子彈。記者黃子騰／翻攝
新北市警方今年2月查獲吳姓男子以裝飾彈製作改造子彈。記者黃子騰／翻攝
槍砲彈藥刀械管制條例修正新增「子彈主要組成零件」罰則，制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈均為零件，一旦施行後不法分子就無法合法取得，警方研判可能大量轉向用裝飾彈改造子彈，將列為未來防範重點。

新北市警方今年二月查獲吳姓男子，涉嫌上網買裝飾彈改造成子彈，搜出二百顆改造子彈及改造手槍、改造霰彈槍。

網路充斥國內生產的裝飾彈、道具彈、玩具彈，每顆五、六十元能買到，可加裝底火及火藥製成子彈，警方已查獲不少改造案件。

警政署表示，這類裝飾彈沒有底火皿，部分是實心，改造成本較高，目前不是改造彈大宗來源；因非制式，認定易有疑義，並未管制，嚴密觀察趨勢。熟悉槍彈官警說，新法上路後，歹徒欠缺改造彈來源，裝飾彈恐成新目標，應討論是否納管要求鑽孔，使填充火藥會漏出，打擊底火動能會外洩，無法改造。

內政部上月十三日公告「槍砲彈藥主要組成零件種類及材質」，增列制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈，除非壓平彈殼藥室至無裝填火藥空間，或在彈殼指定位置鑽孔，否則均為子彈零件。

經濟部國際貿易署貨品輸出入規定，已列入制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈，輸入應檢附警政署同意文件。條例修正後，除政府機關、學術研究機構、學校軍訓等使用，警政署不再同意輸入。

槍砲彈藥 網路

延伸閱讀

安檢發現空服員行李內有子彈 大韓航空：非故意

警察執法違法濫權 司改會籲警政署：加強教育、檢討績效制度

影／他長年擁槍自重 25警圍捕時企圖引爆炸彈所幸及時遭壓制

00929開盤跌1％趕緊買進一張壓壓驚！ 小師傅：不要空手也別ALL IN

相關新聞

拚打詐 高檢打造逾億元M化車

為打擊詐欺集團，台灣高檢署規畫添置科技辦案武器，已採購歐規休旅車為基底改裝的「Ｍ化車」，車價、配備連同教育訓練費共斥資一...

改造彈氾濫 新罰則阻斷來源

政府近年多次修法防堵槍枝改造，但改造子彈卻成漏洞，犯罪集團從國外合法輸入制式彈殼、彈頭或空包彈，再加工製成子彈，危害治安...

警方提醒：裝飾彈改造 恐成新手法

槍砲彈藥刀械管制條例修正新增「子彈主要組成零件」罰則，制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈均為零件，一旦施行後不法分子...

高雄衣櫃藏屍案 雄檢晚間聲押姊弟、共犯3人

高雄美術館特區住宅昨天發生衣櫃藏屍案，涉嫌殺害38歲許姓男子的陳姓男子（22歲）和協助藏屍的胞姊陳女（26歲）、陳女友人...

藏屍後縝密滅證…疑債務糾紛傷害致死 高雄衣櫃藏屍3嫌遭聲押

陳姓男子疑因與許姓男子間有詐欺案債務糾紛，涉持皮帶等器物將對方傷害致死，連同陳姓胞姊、呂姓友人等3嫌遭帶回偵辦，經檢方複...

台中男自撞「酒駕又毒駕」 警方車內搜出愷他命依法送辦

蕭姓男子昨天酒後開車行經台中市西屯區，因精神不濟自撞中央分隔島，幸未造成人員傷亡，警方獲報到場對他酒測超標，並在搜索車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。