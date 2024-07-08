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警方提醒：裝飾彈改造 恐成新手法
槍砲彈藥刀械管制條例修正新增「子彈主要組成零件」罰則，制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈均為零件，一旦施行後不法分子就無法合法取得，警方研判可能大量轉向用裝飾彈改造子彈，將列為未來防範重點。
新北市警方今年二月查獲吳姓男子，涉嫌上網買裝飾彈改造成子彈，搜出二百顆改造子彈及改造手槍、改造霰彈槍。
網路充斥國內生產的裝飾彈、道具彈、玩具彈，每顆五、六十元能買到，可加裝底火及火藥製成子彈，警方已查獲不少改造案件。
警政署表示，這類裝飾彈沒有底火皿，部分是實心，改造成本較高，目前不是改造彈大宗來源；因非制式，認定易有疑義，並未管制，嚴密觀察趨勢。熟悉槍彈官警說，新法上路後，歹徒欠缺改造彈來源，裝飾彈恐成新目標，應討論是否納管要求鑽孔，使填充火藥會漏出，打擊底火動能會外洩，無法改造。
內政部上月十三日公告「槍砲彈藥主要組成零件種類及材質」，增列制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈，除非壓平彈殼藥室至無裝填火藥空間，或在彈殼指定位置鑽孔，否則均為子彈零件。
經濟部國際貿易署貨品輸出入規定，已列入制式彈殼、制式彈頭、制式中央底火空包彈，輸入應檢附警政署同意文件。條例修正後，除政府機關、學術研究機構、學校軍訓等使用，警政署不再同意輸入。
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