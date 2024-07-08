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改造彈氾濫 新罰則阻斷來源
政府近年多次修法防堵槍枝改造，但改造子彈卻成漏洞，犯罪集團從國外合法輸入制式彈殼、彈頭或空包彈，再加工製成子彈，危害治安。警政署推動條例修正新增「子彈主要組成零件」罰則，持有相關零件均違法，最快本月上路。
新北市上月廿六日發生招待所被掃射十七槍，槍手使用的是空包彈的改造子彈；二○二二年七月南投縣康建生技公司槍擊案造成四死一重傷，子彈也是空包彈改造。
刑事局統計，二○一八至去年查獲卅一萬顆子彈，其中制式彈占七成七、空包彈改造近一成、其他一成五；槍擊現場遺留彈殼二五九七顆，制式彈殼六成四、空包彈殼二成三、其他一成三。鑑識人員說，有些制式彈殼加裝制式彈頭，看不出加工痕跡而列為制式。
警方說，子彈是由彈頭、彈殼、底火、火藥組成，因制式彈殼、彈頭及空包彈可合法取得，喜得釘火藥也容易到手，造成改造彈氾濫。
調查發現，不法分子是以廢五金、裝飾品等名義輸入制式彈殼、彈頭，分開輸入躲避查緝，填裝底火及火藥再組合，或以制式彈殼填裝底火及火藥，裝上非制式彈頭。
另外，以拍戲等名義輸入空包彈，因已有底火及火藥，加裝彈頭即完工。官警說，拍戲用空包彈品質接近制式彈殼，問題可能更嚴重。
立法院去年十二月十八日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，新增第十三條之一，未經許可，製造、販賣或運輸子彈主要組成零件，處六月以上五年以下有期徒刑，意圖供自己或他人犯罪用，處一年以上七年以下；持有、寄藏或意圖販賣而陳列，最重處一年。
警政署說，制式彈殼、彈頭及空包彈均為子彈零件，槍砲條例增訂子彈主要組成零件處罰規定，可阻斷改造彈來源。
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