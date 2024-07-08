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拚打詐 高檢打造逾億元M化車

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

「Ｍ化車」正式名稱為「Ｍ化偵蒐設備」，運用原理是藉虛擬基地台設置，透過手機門號訊號追蹤定位目標，再鎖定犯罪相關人加以偵緝。圖／翻攝畫面
「Ｍ化車」正式名稱為「Ｍ化偵蒐設備」，運用原理是藉虛擬基地台設置，透過手機門號訊號追蹤定位目標，再鎖定犯罪相關人加以偵緝。圖／翻攝畫面
為打擊詐欺集團，台灣高檢署規畫添置科技辦案武器，已採購歐規休旅車為基底改裝的「Ｍ化車」，車價、配備連同教育訓練費共斥資一億一九九二萬八○○○元。這部車子外型與一般無異，未來將是「檢察官專用」打詐利器。

警、調單位目前都備有「Ｍ化車」。「Ｍ化車」正式名稱為「Ｍ化偵蒐設備」，運用原理是藉虛擬基地台設置，透過手機門號訊號追蹤定位目標，再鎖定犯罪相關人加以偵緝。

過去檢察官可請警、調出車，但礙於法制程序可能緩不濟急；檢察總長邢泰釗任高檢署檢察長時決定採買「Ｍ化車」，採購原型為某歐洲廠牌的五門七座休旅車。車子已在去年底驗收，目前被高檢署視為保密設備，藏身高檢署內隱密處。

檢察官專用「Ｍ化車」一趟勤務含司機四人一組，去年完成基礎教育訓練，今年持續辦理專精教育訓練，必要時升級車內配備。

據了解，高檢署特別進用一名年輕力壯專任司機，嚴格要求職業操守，尤其要「口風緊」；且這名司機沒有與一般公務車的司機共處。

法務部推動科技偵查及保障法規範「ＧＰＳ」、「Ｍ化車」有授權依據，因法案出現立專法、匯入刑事訴訟法爭議，目前交立院黨團協商。高檢署認為，操作「Ｍ化車」雖尚缺法源依據，但先行採購不違法，尤其打詐刻不容緩，提前部署有利法制完備後接軌，有必要性。

依高檢署作業流程，未來檢察官遇辦案需求應填寫「Ｍ化偵蒐系統需求申請表」，檢附調取票、通訊監察書向科技偵查中心遞件，申請書應註明案件類型、必要性等偵查資訊再陳報科偵中心主任檢察官，核准後才能出動「億元Ｍ化車」辦案。

休旅車 教育訓練 檢察官

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