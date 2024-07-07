台中男自撞「酒駕又毒駕」 警方車內搜出愷他命依法送辦

蕭姓男子昨天酒後開車行經台中市西屯區，因精神不濟自撞中央分隔島，幸未造成人員傷亡，警方獲報到場對他酒測超標，並在搜索車輛時發現第三級毒品愷他命，詢後將他依法送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，協和派出所於6日下午3時46分獲報，西屯區台灣大道四段上有1輛休旅車自撞中央分隔島，警方立即到場處理。

警方發現休旅車駕駛49歲蕭姓男子，因精神不濟自撞中央分隔島，幸未造成傷亡；警方發現蕭男身上散發出酒味，經實施酒測發現酒測值超標。

員警依法逮捕蕭男並附帶搜索過程中，在車上發現第三級毒品愷他命（約9.32公克），依法查扣並將蕭男帶警局偵辦，全案詢問後依公共危險罪及毒品危害防制條例罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

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