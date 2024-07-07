么子遭殺藏屍衣櫃 死者母親相驗現身怒批凶嫌太可惡

高雄22歲陳姓男子和38歲許姓男子疑因「水錢」糾紛，許男遭陳男施虐致死，2天後才被陳母發現，今早檢警相驗釐清許男死因，許母、胞兄、胞弟都到場，許母見到愛子慘死，痛批陳嫌可惡，場面鼻酸。

許母透露，兒子平時打零工（洗碗）維生，之前因車禍斷腳，在醫院照顧到康復後，好不容易養好傷，再外出工作，後來朋友叫他出門，就失去兒子訊息，直到警察通知噩耗，她才知道兒子遭殺害。

今相驗時，許母在其他二名愛子陪同下現身，許男排名老三，今見到么子喪命，許母忍不住哀傷情緒，表示一個兒子養這麼大，就這樣被殺害，她也不認識凶手，直呼凶手相當可惡。

警方調查，陳男與許男都有詐欺、洗錢、毒品等前科，雙方疑因30萬元「水錢」爆發爭執，陳男懷疑許男吞掉水錢，才在房間內對許男施虐，疑似下手過重，7月5日凌晨3時許，陳男才驚覺許無呼吸，急得聯繫在小吃部上班的胞姊回家。

陳女回家後，見許男喪命，卻未聯繫警消，反而協助陳男滅證，陳女另找來呂姓男子幫忙，3人先清洗許男屍體，為避免血跡、體液滲出，再將許男塞入大型手提塑膠袋中，因袋子太小，許只有頭、手腳被塞進袋子裡，臀部露出來。

原本3人計畫將許男塞入行李箱方面運走棄屍，但許身軀高、瘦，即便凹折四肢，仍無法塞入行李箱，最終選擇藏屍衣櫃，袋子仍太小，因此只有頭、手腳被塞進袋子裡，臀部露出來。