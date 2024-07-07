皮帶打死車手藏屍房間衣櫃 疑30萬水錢遭吞起殺機

有詐欺前科的22歲陳姓男子，質疑許姓男子吞了詐團30萬元「水錢」，在屋內涉嫌對許男施虐致死，案發後陳男找來胞姊及胞姊呂姓友人協助藏屍，原計畫藏行李箱棄屍，但許男身軀塞不進箱內，最後藏屍於房間衣櫃，昨天由陳母發現報警，陳男坦承殺人，涉案3人朝殺人、毀損屍體等罪嫌偵辦中。

警方調查，陳男與父母同住於高雄鼓山區美術東六街一處住宅，陳家每月花1萬9000元租屋，陳父中風在家，陳母在外擔任全天看護，每周約回家一次。

昨天下午近4點，陳男母親跑到鼓山警分局龍華派出所，急稱家裡發生命案，警方趕到陳家社區大樓後，詢問陳姓男子（22歲）屍體藏放處，結果在房間衣櫃發現年約20多歲的男子已身亡，屈身裝在手提袋藏在衣櫃中。

警方到場後，許男已飄出屍臭，身體出現屍斑，死亡時間疑似超過兩天，當場逮捕涉案的陳男，並於房內查獲沾有許男血跡的皮帶等疑似「凶器」。

檢警原以為僅陳男涉案，但要將許男身軀塞入衣櫃費力不少，後來經檢警追溯，掌握陳男胞姊（25歲）及胞姊的呂姓友人（31歲）在場，今凌晨在楠梓區民宅逮捕陳男胞姊，呂男則由警方通知到案。

據了解，陳男、許男都為詐團「車手」，今年6月底，居無定所的許男（38歲）到陳男住處，陳疑似指派許男外出「收水」，但收來水錢與帳目不符，懷疑許男吞掉水錢，在房間內痛毆許男。

昨天中午12時許，陳母回家後看到兒子精神狀態不好，陳男見母親在場，僅說「房間內的衣櫃要丟掉」，陳母起疑，心想「衣櫃還很新幹嘛丟？」陳男見母親問題，當場崩潰大哭，坦承殺人藏屍。

警方到場後，初步檢視許男身體，僅發現擦、挫傷，傷勢集中後背及頭部，有鈍器傷，但未有明顯致死傷勢，因屋內發現安非他命及吸食器，許男、陳男都有毒品前科，疑似生前與陳男在房內吸毒，今上午警方已報請檢察官相驗，詳細致死原因須等解剖釐清。

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