DNA鑑識翻新 孤狼案、焚屍案20年後撥雲見日

冷案露曙光2

「孤狼」涂明朗犯下12起重大性侵、竊盜案，逃亡多年後因DNA鑑識技術翻新而落網；20多年前發生的桃園檳榔西施焚屍案，同樣受惠DNA技術，於2020年查出死者身分並宣告破案。

根據法院判決書與辦案人員說法，慣竊涂明朗2000年起陸續犯下8起重大性侵、4起竊盜案，每次犯案現場遺留跡證都被警方檢驗出DNA-STR型別，但因當時警方並無涂明朗DNA建檔資料，而無法鎖定嫌犯。

2014年間，警方偵辦台北市士林區、大安區住宅遭侵入案，採集現場生物跡證檢出DNA-STR型別，發現與8起重大性侵案件檢出的行為人DNA-STR型別相符，案件露出曙光。刑事局立即前往其中1處現場採證，成功採獲指紋8枚。

隨著鑑識技術持續強化，刑事局2018年間辦理舊案比對時，赫見2014年士林區侵入住宅案中採獲的其中1枚指紋與涂明朗左拇指指紋相符；警方此時研判，涂明朗不僅涉嫌犯下2014年2起北市住宅侵入案，更與8起強制性交案有高度關聯。

2022年4月間，北市發生富商遭竊520萬元案，專案小組在犯嫌使用過的自行車上跡證檢出DNA，送交刑事局鑑驗後，確認涂明朗再度現身犯案。

專案小組繃緊神經，同年5月成功逮捕令人聞之色變的「孤狼」，採集DNA-STR型別後進行鑑驗比對，正式宣告懸宕20多年的12起性侵、竊盜冷案終於偵破。

刑事局刑事鑑識中心主任黃女恩告訴中央社記者，早年的性侵害案件犯嫌大多肆無忌憚，常在被害人身上留下跡證，因此早期透過DNA鑑定連結常破獲許多案件；從涂明朗所犯多案來看，他都有留下跡證，但因當年並無涂明朗DNA建檔資料，無法比對身分。

黃女恩說，警方早期的DNA建檔分為2個階段，1997年時僅涉性侵害犯罪案件者要建檔，1999年則增加重大暴力犯罪和性犯罪者要建檔，若之前都未曾犯下這些案件，就沒有DNA建檔資料。

黃女恩認為，後來涂明朗的指紋有建檔，透過這個突破點，相關案件最後才連結到他，「指紋比中不代表確認就是犯嫌，卻可就此提醒辦案刑警『有這個人』」，此案就是透過偵查單位抽絲剝繭犯罪手法，並將可能對象和DNA連結起來，提醒大家犯嫌可能就是涂明朗。

回想起2022年北市富商住家發生竊案，黃女恩說，轄區警方送交跡證比對，此時已很確認涂明朗就是涉嫌人，直接連結相關冷案，並照法定程序再採證、做鑑定，最後製成鑑定書，明確證實先前一系列案件跡證都和涂明朗的DNA相符。

黃女恩指出，刑事鑑識中心生物科DNA實驗室成立已滿31年，早期案件若有經過鑑定，只要未破案都還有機會，DNA和指紋等跡證資料都會一直建檔存在電腦。

「現在有未破刑案指紋資料庫，只要抓到新的犯嫌，依照刑事訴訟法規定取得其DNA和指紋檔案，就可以入庫進行比對」，黃女恩說，除將新建犯嫌資料入庫並比對過往未破陳案，同時也會採人工方式取出舊案，再重新比對所有犯嫌指紋檔案。

她表示，因影像處理科技一直在進步，有時會再強化舊跡證影像、提升品質，比中率就會再提升，這些跡證都有助案情突破。

同樣因鑑識技術更新而重現破案曙光的冷案，就是20多年前發生在桃園的檳榔西施遭殺害焚屍案。黃女恩提到，當年事發時查無真相，只能將死者當作無名屍處理，長年無法偵破，直到2020年有關係人報案稱女友人疑涉殺人，警方才重啟調查。

黃女恩說，「命案一定要先確認死者身分」，但當年的DNA技術尚有不足，幸好舊案證物保存妥適，最後透過刑事局重調檔案，用新法重新進行分析獲得更多資訊，最終確認死者身分，並因此破案。

黃女恩認為跡證鑑識仍有遺珠之憾，表示20多年前嘉義市銀樓竊案曾採集到犯嫌血跡卻石沉大海，但事隔20年彰化警方查獲到吸毒慣犯恐涉此案，經DNA比對結果吻合，卻因追訴權時效因素而難入罪，被害人損失難以追討，令她難忘迄今。

黃女恩提到，只要是未偵破案件，警方有掌握到相關跡證者，犯嫌DNA和指紋都會存到電腦，由刑事局偵查科管制全國重大刑案偵辦進度，其他案件則由轄區警方負責，指標性重大刑案會緊盯1年，若屆時仍未偵破，管控頻率會降低並將心力放在新案上。

她認為，隨著科技和鑑識技術進步，冷案已相對減少，尤其近10年警方破案率都達9成以上，主因包括監視器密度提升，案發後透過畫面和線索，將歹徒所製造斷點銜接起來，破案率就很高。

但若案件發生之初未被外界發現，黃女恩說，隨時間遞移，證據會流失，有些影像調不到，許多變數會加入，所花費時間和資源就更多，「案件偵辦有時也是需要點運氣」。