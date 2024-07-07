讓DNA說話 刑事局鑑識中心助攻5年破萬案

刑事局為偵辦重大刑案並提供關鍵證據，先後成立刑事DNA實驗室、冷案中心，盼讓陳年舊案真相大白，近5年藉DNA鑑識破案累積達1萬3816件，平均每年助攻偵破2000餘案。

為精進刑案鑑識技術，前警政署刑事警察局局長盧毓鈞於1992年指示籌畫生物科DNA（去氧核糖核酸）實驗室，選派時任科長黃女恩赴美國李昌鈺博士實驗室研習，在人員訓練與儀器設備完備後，隔年成立台灣首間刑事DNA實驗室。

另方面，為偵辦未破重大刑案，刑事局經李昌鈺協助於2007年成立冷案中心，將列管冷案定義為「案發3個月以上，有相關物證但仍待科技技術突破以進行科學驗證，或已窮盡偵查作為而不可得致偵查作為停滯的命案、槍擊案或性侵害案」，迄今仍有自1980年後發生的70餘案列管中。

從創設早期僅有2名鑑定人員、年鑑定案260件，現任刑事局刑事鑑識中心主任黃女恩告訴中央社記者，目前整個鑑識中心，包括生物科、鑑識科和指紋科編制人力約120多人，年鑑定案多達近3萬件，且屢為重大刑案提供破案關鍵證據。

根據刑事局統計，刑事鑑識中心近5年因比中DNA鑑識而破案件數分別為，2019年2465件、2020年2657件、2021年2754件、2022年2994件、2023年為2946件。

統計指出，2023年單年新增8358筆案件資料，DNA資料庫建檔總數達18萬2251筆，可見鑑識人員的工作負擔和貢獻。

「案子一直增加，有限人力永遠追不上」，黃女恩表示，目前刑事局指紋科和生物科分別負責建檔和鑑定案件指紋和DNA，並將檔案分享到全國警局，各警局透過指紋遠端比對系統可自行比對，再由刑事局協助確認。

黃女恩指出，六都陸續成立DNA實驗室和刑事鑑識中心，透過策略性資源共享和階段分層負責，讓有限人力最大發揮，一起完成任務。

她提到，有些地方案件發生率不高，且鑑識技術要更有經驗，像是現在全國2000多件性侵害案件，仍是送到刑事局鑑定。

面對多如牛毛的刑事案件，如何排定鑑識順序也有規則可循。黃女恩說，有犯嫌在押的案件最優先，因羈押有期限，若能在期限內掌握越多資訊，案情能有所突破，相關處分也相對妥當；其次則為重大、特殊案件，例如屏東明揚工廠大火事件，物證透過火車運來台北已是晚間7時許，鑑識人員即刻支援至隔天上午7時許，全實驗室整晚都燈火通明。

黃女恩指出，類似案件還有2018年台鐵普悠瑪出軌事故，當時死傷慘重，鑑識中心人員都自動回實驗室幫忙，大家遇到重大事件都是感同身受，善盡綿薄之力。

因鑑識人員戮力不懈而破案的還有1994年吳姓女老師命案，黃女恩說，死者父親為北市警官，同為體制內的每個人都很清楚他一路的焦慮與不捨，幸好這件冷案最後因比對新案指紋而偵破，否則一輩子都放不下。

不過，仍有諸多重大冷案持續等待真相重見天日的一天，包括懸宕多年的林宅血案、劉邦友案、彭婉如命案，都持續列管偵辦中，警方仍不放棄任何破案線索，盼能告慰死者和家屬。

一路見證台灣刑案鑑識技術從無到有，黃女恩認為，去年通過刑事訴訟法部分條文修正案，強化鑑定制度程序、鑑定人資格與訴訟關係人利益揭露等，對於鑑識發展是新挑戰，包括對鑑定書面要求、鑑定者資格和出庭作證機率都增多，可能會影響部分鑑識人員任職意願，將加強內部訓練和溝通，為刑事鑑識實驗室留下好的人才。