疑詐團黑吃黑 男遭打死藏屍衣櫃 凶嫌胞姊涉案再逮2共犯

高雄市鼓山區美術館特區豪宅昨天傳出凶殺命案，一名男子陳屍陳姓住戶家衣櫃，身上多處傷痕，死亡近2天，經確認死者身分為38歲許姓男子，檢警原以為僅陳姓男子涉案，後來從初詢筆錄掌握陳男胞姊、呂姓有人也涉嫌藏屍，今凌晨已帶回陳女、呂男，正偵訊釐清案情中。

昨天下午近4點，陳男母親跑到鼓山警分局龍華派出所，急稱家裡發生命案，警方趕到陳家社區大樓後，詢問陳姓男子（22歲）屍體藏放處，結果在房間衣櫃發現一名年約20多歲的男子已身亡，屈身裝在手提袋藏在衣櫃中。

陳男向警方承認死者是朋友，被他錯手打死，但他不確定死者姓名，印象中姓許。警方起初查不到身分，昨晚確認死者是38歲許姓男子。

警方在房間發現點鈔機，初步查出陳男疑參與詐團，因「黑吃黑」與朋友有30萬元元債務糾紛，才留宿友人，原以為僅陳男涉案，但要將許男身軀塞入衣櫃費力不少，後來經檢警追溯，掌握陳男胞姊、呂姓友人當時也在場，兩人涉嫌協助藏身，今凌晨分別被警方在住處逮捕。