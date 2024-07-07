高美館豪宅爆衣櫃藏屍 疑詐團黑吃黑

高雄市美術館特區社區大樓傳凶殺命案，警方趕赴勘查案發現場。記者石秀華／攝影 高雄市鼓山區美術館特區豪宅昨天傳出凶殺命案，一名男子陳屍陳姓住戶家衣櫃，身上多處傷痕，死亡近二天。涉案屋主的兒子原本打算棄屍，直到母親要清理垃圾，才坦承錯手打死朋友；陳母吃驚趕緊報警，但陳男竟不確定死者真實姓名，全案疑詐團黑吃黑引殺機，警方依殺人罪偵辦。

昨天下午近四點，陳姓婦人跑到鼓山警分局龍華派出所，急稱家裡發生命案，警方趕到陳家社區大樓後，詢問陳姓男子（廿二歲）屍體藏放處，結果在房間衣櫃發現一名年約廿多歲的男子已身亡，屈身裝在手提袋藏在衣櫃中。

陳男向警方承認死者是朋友，被他錯手打死，但他不確定死者姓名，印象中姓許。警方起初查不到身分，昨晚確認死者是卅八歲許姓男子。

發生命案的陳家，除了陳姓母子外，還有中風無法行動的陳父。據了解，死者在陳姓男子家借宿已兩周，與陳男疑參與詐騙集團，雙方有債務糾紛。

據調查，七月五日凌晨零時左右，陳男疑為債務持棍棒毆打死者，詎料竟將對方打死，陳男一慌張，便把屍體藏進衣櫃。陳母發覺近日兒子心神不靈，一直說要丟掉衣櫃，昨清理垃圾驚見屍體，兒子才告知她錯手打死，打算棄屍。

警方在房間發現點鈔機，初步查出陳男疑參與詐團，因「黑吃黑」與朋友有卅萬元債務糾紛，才留宿友人。