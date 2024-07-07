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金門查扣走私船 1國軍涉案

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門海巡隊在昨日凌晨0時在水頭塔山電廠外海查扣到一艘「順風99號」漁船，疑似走私大批名牌球鞋與3C精品與保養品等物品到大陸。圖／讀者提供
金門海巡隊在昨日凌晨0時在水頭塔山電廠外海查扣到一艘「順風99號」漁船，疑似走私大批名牌球鞋與3C精品與保養品等物品到大陸。圖／讀者提供
金門海巡隊前天凌晨零時在水頭塔山電廠外海查扣「順風99號」漁船，船上有數百箱電子用品、茶葉、名牌球鞋和各類酒等，粗估價值逾千萬，涉嫌走私到大陸，海巡人員帶回船上5人，其中1人是金防部軍人，依違反懲治走私條例及兩岸人民關係條例送金門地檢署調查，訊後依5到20萬元交保。

陸軍金門防衛指揮部昨表示，這名涉案的軍人，是所屬混砲營許姓士官，他在本月4日外宿期間，搭民間友人船隻出海，遭海巡人員查獲船上疑似有未報關物品，現由金門地檢署指揮偵辦，倘涉有不法，定嚴懲不貸。

據指出，海巡隊前天凌晨零時許在金門塔山南1.9浬處發現「順風99號」小艇，由於形跡可疑，船上又有大批名牌球鞋、電子用品、保養品等，海巡人員隨即將船上5人與船隻、貨品查扣帶回，懷疑這艘船是要赴大陸「交貨」，遭放鴿子才返航。

知情人士認為，可能最近兩岸海警與海巡巡察密集，疑似對岸訂貨人未出面，只能原船返航，海巡人員在核對5人身分時，發現金防部士兵也涉嫌參與走私。

海巡 走私 金門

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