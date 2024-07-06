高雄美術館豪宅袋屍案 凶嫌「關鍵1句話」母報案揭穿兒殺人

高雄市鼓山區美術館一棟豪宅今天下午驚傳袋屍命案，一名男子10多天前借住陳姓男子住家，雙方2天前疑因30萬元詐款黑吃黑糾紛起爭執，陳男疑持鐵棒重擊男子頭部致死後，將屍體硬凹對折裝進大型塑膠提袋，藏放衣櫃中；陳今天下午要求母親將衣櫃丟棄，母親起疑追問，才知兒子竟殺了人，報警揭露這起駭人聽聞的藏屍案。

據了解，今天下午近4時，陳母跑到鼓山警分局龍華派出所，焦急告知警方「家裡有人死掉」，警方進一步詢問發生何事，陳母又說，兒子殺了人，她要求兒子要自首，兒子卻要求她不要報案，否則他會想不開。

陳母說，今天下午兒子突然要她將家中衣櫃丟掉，她心想衣櫃好好的為何要丟掉，因見兒子神情怪異，追問下，兒子說「家裡有人死掉」，她打開衣櫃看，發現櫃裡有一個塑膠袋，傳出很臭的屍臭味，嚇得不敢打開看，趁兒子不注意時，才到派出所報案。

警方和陳母返，回高雄市鼓山區美術東六街陳家居住的社區大樓，進入陳家，陳男（22歲）還在屋內，見到警方進門當場傻眼。

警方在陳男房間的衣櫃，發現一個大型手提的塑膠袋，打開袋子一看，赫見一名上身赤膊、下半身穿牛仔褲、年約20多歲的男子屍體被對折藏在袋中，初步鑑識，發現死者頭部、背部等全身多處有遭毆打的痕傷，已死亡約兩天時間。

陳姓男子向警方承認，死者是他的朋友，是自己錯手打死朋友。但他不能肯定死者的確實姓名，說死者好像姓許。警方查他提供的姓名，卻沒許姓男子這個人，警方正過濾清查死者身分。

據悉，發生命案的陳家，除了陳姓母子，陳父中風無法行動，死者在陳姓男子家借宿已約二周時間，死者和陳姓男子疑參與詐騙集團，陳男懷疑有30萬詐款疑遭死者黑吃黑，恐因此釀殺機。

由於凶器未尋獲，加上陳男後供詞反覆、夜間不偵訊，警方先將陳男留置行大拘留室，明早將再進行詢問，釐清殺人動機、過程，以及是否有共犯參與；檢警明將相驗死者遺體，釐清死因。