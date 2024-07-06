台南老父報警查毒咖啡包 兒子惱羞成怒對警動粗判拘役

台南郭姓男子5月11日向善化警分局報警，指兒子房間內有毒品咖啡包，請警方到場處理，經郭父同意進入其住處搜索，兒子心生不滿，與員警在其房間門口口角，甚至以右手揮擊員警肩頸，並拉扯其制服，經警當場逮捕，法官認兒子犯妨害公務執行罪處拘役20日，可易科罰金。

檢警調查，郭父5月11日6時許打電話至善化警分局報案，稱兒子房間內有毒品咖啡包，請警方到場處理。而當地分駐所所長、警員接獲勤務指揮中心通報，6時55分許到場，經郭父同意進入其住處搜索。

同日7時2分許，兒子於派出所陳姓所長依法執行職務時，在其房間門口，以右手揮擊陳的肩頸，並拉扯其制服，對陳施強暴，經警當場逮捕。檢方認兒子所為涉犯妨害公務罪起訴，並聲請簡易判決。

台南地院審酌，兒子犯罪動機、手段、對執行公務員警以手揮擊肩頸及拉扯員警制服強暴手段，對員警執行公務影響程度、犯後否認犯行態度，並斟酌其品行、學識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處拘役20日，可上訴。

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