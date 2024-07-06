聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南老父報警查毒咖啡包 兒子惱羞成怒對警動粗判拘役
台南郭姓男子5月11日向善化警分局報警，指兒子房間內有毒品咖啡包，請警方到場處理，經郭父同意進入其住處搜索，兒子心生不滿，與員警在其房間門口口角，甚至以右手揮擊員警肩頸，並拉扯其制服，經警當場逮捕，法官認兒子犯妨害公務執行罪處拘役20日，可易科罰金。
檢警調查，郭父5月11日6時許打電話至善化警分局報案，稱兒子房間內有毒品咖啡包，請警方到場處理。而當地分駐所所長、警員接獲勤務指揮中心通報，6時55分許到場，經郭父同意進入其住處搜索。
同日7時2分許，兒子於派出所陳姓所長依法執行職務時，在其房間門口，以右手揮擊陳的肩頸，並拉扯其制服，對陳施強暴，經警當場逮捕。檢方認兒子所為涉犯妨害公務罪起訴，並聲請簡易判決。
台南地院審酌，兒子犯罪動機、手段、對執行公務員警以手揮擊肩頸及拉扯員警制服強暴手段，對員警執行公務影響程度、犯後否認犯行態度，並斟酌其品行、學識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處拘役20日，可上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言