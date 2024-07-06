金門漁船走私被大陸放鴿子 1軍人涉案金防部這樣說
金門海巡隊在昨日凌晨0時在水頭塔山電廠外海查扣到一艘「順風99號」漁船，形跡可疑，船上又有大批名牌球鞋與3C精品與保養品等，海巡人員隨即將船上5人與船隻、貨品查扣帶回，懷疑這艘船是要赴大陸「交貨」，結果慘遭對方「放鴿子」；由於船上5人中竟有1名是軍人身分，引發各界關注。金防部今天指出，全力配合司法偵辦，人員倘涉有不法，定嚴懲不貸。
陸軍金門防衛指揮部今天下午表示，這名涉案的軍人，是所屬混砲營許姓士官，他在4日外宿期間，搭乘民間友人船隻出海，遭海巡人員查獲船上疑似有未報關物品，現由金門地檢署指揮偵辦。
金防部指出，後續將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法偵辦，人員倘涉有不法，定嚴懲不貸；另持恆強化軍法紀教育，建立官兵守法觀念，確維軍譽。
據了解，這艘滿載走私物品的船隻，船上所載的物品眾多，總量超過上千公斤，預估有數百萬元，單單把走私的物品搬上岸，就讓海巡人員搬了很久，有人就說，難怪船上要載5人出海搬貨；但軍人接連出包，也讓民眾議論紛紛，現在是兩岸敏感時刻，怎麼還有人出海「搞走私」，真的是「玩命快遞」，且還有軍人涉案，這批人是運氣好被海巡抓了，如果落在中國海警手上，以現在的兩岸氛圍，估計又會引起軒然大波。
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