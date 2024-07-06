走私被大陸放鴿子...金門查獲返頭快艇 5人被逮當中有軍人涉案

金門海巡隊昨（5）日凌晨0時在金門塔山南1.9浬處發現一艘「順風99號」小艇，由於形跡可疑，船上又有大批名牌球鞋與3C精品與保養品等，海巡人員隨即將船上5人與船隻、貨品查扣帶回，目前懷疑這艘船是要赴大陸「交貨」，結果慘遭對方「放鴿子」，才無奈返航，5人中竟有一人是軍人身分，格外引起關注，全案移送金門地檢署偵辦。

澎湖籍大進滿88號漁船在2日晚間遭大陸海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由，強制帶回福建泉州圍頭港扣留，引起嘩然，目前金廈海域風聲鶴唳，竟然還有人意圖走私。金門海巡隊在昨日凌晨在水頭塔山電廠外海雷達監控時，查扣到一艘「順風99號」漁船疑似走私物品要去大陸，船上查扣到高檔3C電子用品、化學藥品、名牌運動鞋、保養化妝品、木頭、茶葉、還有不少黃魚與各式各樣酒品等。

據消息人士表示，這艘「順風99號」漁船早就素行不良，被海巡隊列管為「注檢船舶」，所以在昨日深夜一出海，就被海巡的雷達鎖定監視，發現這艘船的航線軌跡十分可疑，該船一度航出我方禁限制水域後又折返，海巡立即調派線上巡防艇前往攔檢。

該人士認為，可能最近兩岸海警與海巡在海域巡察密集，風聲緊，疑似對岸訂貨的人未出面，他們只能原船返航，此外，海巡人員在核對5人身分時，意外發現竟有一名金防部士兵也涉嫌參與走私。