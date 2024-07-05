雲林偵破數億詐騙案 意外發現刑事局前副局長涉案...22人今起訴

雲林地檢署和調查站去年追查一起電訊公司涉及詐騙洗錢案，發現其中一家公司不法金流達4億餘元，虛擬錢包帳戶的「泰達幣」金流洗錢換算也多達7億2仟多萬，偵查過程發現會計師和律師涉案，甚至刑事局莊姓前副局長也被去集團聘為顧問，違返公務員旋轉門條款，全案偵查終結，今天依犯罪組織、詐欺、洩密、錢防制法、公務員服務法等多項罪嫌，將多位公司負責人及侓師、會計師、莊姓前副局長共22人一併起訴。

雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮雲林縣虎尾分局、雲林縣調查站，去年起偵辦一家電訊公司陳姓負責人（男，33歲）、一家數位創新公司潘姓負責人（男，40歲）、莊姓會計師事務所負責人（男，35歲）等人涉嫌詐欺、洗錢等行為。

檢警調偵查過程中，意外發現刑事局姓前副局長（男，68歲）涉嫌違反公務員服務法旋轉門條款，江姓、史姓、黃姓律師等人涉嫌洩密、湮滅刑事證據。

目前電訊公司陳姓、潘姓負責人今年3月間至今仍羈押中，莊姓前副局長60萬元交保、三名律師則被以12萬元至32萬元不等交保，全案偵查終結，共22人分別以違反組織犯罪條例、商業會計法、洩密、隱匿他人刑事證據、加重詐欺、洗錢防制法、違反公務員服務法等罪嫌提起公訴。

檢方指出，前因追查雲林民眾遭詐騙集團詐欺案，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商及一家電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售予詐騙集團等不法組織。經持續追查，發現電訊公司陳姓負責人，自110年開始組織犯罪集團進行詐騙、洗錢，陳男為順利洗錢，與其胞弟、堂妹、友人名義在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶。

檢方說，該集團陸續向收簿集團收購人頭帳戶，作為洗錢第1、2層帳戶，詐騙得手後將贓款匯入第1層人頭帳戶，再層層轉匯至第3、4層人頭帳戶，同時為掩飾不法金流，製作與人頭公司間不實的交易紀錄，再由多名員工前往金融機構，以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。

檢方指出，陳男為將不法金流洗白，透過會計師與交易所潘姓負責人於前年達成協議，將旗下公司不法贓款，全數購買該交易所的「泰達幣」，以此隱匿不法金流。潘男並於前年2月間，以交易所名義聘僱莊姓會計師之父，即前刑事警察局莊姓副局長，以每月5萬元顧問費聘任顧問，以其影響力，規避檢警查緝，同時雙方簽訂虛假契約，誤導檢調偵辦方向，並串證統一說詞，順利解除被圈存的銀行。

檢警指出，陳男因大量不法詐欺，須仰賴律師協助，前年3月間，陸續聘3位律師加入組織，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導偵辦，並洩漏偵查內容，以規避檢警查緝。