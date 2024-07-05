台中里長服務處遭揮刀轟1槍 10多位里民嚇到竄逃 3人被判刑
台中楊姓男子在清水區參加宮廟烤肉活動時，和當地洪姓里長口角，兩派人馬衍生拉扯砸車衝突，楊竟和哥哥、洪姓及柯姓友人到里長服務處示威，還揮舞西瓜刀恫嚇，楊兄甚至朝服務處轟了1槍，釀內部10多人驚嚇竄逃，法院依妨害秩序判楊等3人5至7月徒刑，楊兄犯槍砲罪部分另案審結。
檢警調查，楊男2023年7月9日晚上9點多和朋友到清水區進興廟參加烤肉活動，過程中和當地洪姓里長發生口角，又衍生拉人、砸車等衝突，楊男隨後和哥哥告知，楊兄就夥同弟弟及洪姓、柯姓友人要去里長服務處示威。
4人隨即攜帶西瓜刀、制式手槍到場，眼見服務處當時仍屬於開放狀態，內部也有10多人在場泡茶聊天，楊男先是下車踹破玻璃門，洪男則手持西瓜刀威嚇屋內的人，楊兄也背著裝有手槍的包包入內，柯則在一旁助陣。
楊兄再走出戶外，取出隨身手槍朝服務處鐵皮轟了1槍，內部人群嚇到四散，由於楊兄手槍彈夾沒固定好掉落，遺留3顆子彈在現場，4人示威後離去，隔天再陸續向警方投案。
台中地院審理時，楊男、洪男及柯男均坦承不諱，與現場目擊者證詞箱付，另有扣案槍彈、刀械可佐。
法院審酌，楊、洪及柯在公眾得出入場所的里長服務處，和楊兄對被害人妨害秩序，造成在場人士恐懼不安，危害社會安寧，考量3人坦承、未釀傷亡，依在公眾得出入之場所聚集三人以上，下手實施強暴罪各判6月、7月及5月，楊兄涉犯槍砲罪嫌部分另案審理中。
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