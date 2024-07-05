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寶林茶室4死者家屬 申請被害補償金將各獲180萬
寶林茶室食物中毒案造成6人死亡，震驚社會。法務部保護司與財團法人犯罪被害人保護協會，日前已協助4名死者家屬申請犯罪被害人補償金，每人將可獲得新台幣180萬元。
今年3月發生的寶林茶室食物中毒案件導致多人送醫，目前已造成6人死亡；衛生福利部初步認定是邦克列酸所致。
第1名呂姓死者及第2名楊姓男子的死因，經法務部法醫研究所解剖複驗後，鑑定為與邦克列酸相關；第3名來自馬來西亞的男性死者、第4名女性死者、第5名女性死者、第6名女性死者的具體死因，仍由法醫所詳細鑑定中。
就刑事調查進展而言，台北地檢署已傳喚寶林茶室黎姓負責人、王姓分店店長、周姓主廚以及胡姓代班主廚等人；檢察官已諭令黎男等人請回，並限制出境、出海。全案朝違反食品安全衛生管理法和刑法過失致死罪偵辦。
犯罪被害人保護協會不久前已探訪了家屬，持續提供家屬身心關懷和經濟援助，並提供必要的法律支援，並已協助了4名死者家屬申請犯罪被害人補償金，接下來將協助另外2名死者家屬進行申請。
自民國112年7月起上路的犯罪被害人權益保障法新法，將犯罪被害補償金制度從代位求償調整為社會補助，以加速審核流程。根據三讀條文，遺屬可獲得180萬元補償金。
犯罪被害人補償金制度因加害人貧困或不知去向，令被害人無法獲得應有的賠償而設立，旨在維護社會公平和支持弱勢被害人的生活。
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