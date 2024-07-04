印尼遣返我國通緝犯11人今晚抵台

印尼峇里島移民局，日前在當地ㄧ棟別墅逮捕涉網路犯罪及移民法的102名國人，其中包含有11名通緝犯，刑事局與印尼啟動跨境合作機制，派員至印尼遣返通緝犯，今晚9點15分降落桃園機場，隨後將解送台中地檢署歸案。

上個月27日在峇里島別墅發現103人涉嫌聚集在別墅中進行網路犯罪詐騙，其中1名香港人、102名台灣人，印尼政府認為他們以觀光簽證入境，與簽證目的不符，依移民法驅逐出境。

刑事局國際科表示，台印跨境合作，要求印尼政府將其中11名通緝犯押解回台歸案，目前掌握11人的通緝是由包含，洗錢、詐欺、妨害自由、毒品、湮滅證據，交通過失傷害等罪嫌。

刑事局派出刑警前往押解11名通緝犯，今天搭乘華航CI762航班，在晚間9時15分降落在桃園機場，在該班機所有旅客下機後，11名通緝犯才被押解下機，隨後被上銬押解入境，將被解送至台中地檢署歸案。